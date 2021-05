Criminology student timbog sa sextortion, pag-video sa naliligo

DAET, Camarines Norte — Arestado ng mga awtoridad noong Linggo ang isang criminology student sa bayan na ito dahil sa bintang na sextortion ng isang babaeng working student.

Nagpupuyos sa galit ang 19 anyos na working student na si alyas "Jane" nang makaharap ang 23 anyos suspek na si Erickson Correa sa labas ng convenience store sa Daet kung saan ikinasa ang entrapment operation.

Kinikilan umano ni Correa ang biktima ng P10,000 at pinipilit makipagtalik kapalit ng di pagkalat ng ilang maseselang mga video niya.

"Dati po silang boardmate ano, so hindi alam nu'ng biktima na dun sa CR nila, pag naliligo siya, dun sa kisame inilulusot yung cellphone, dun siya binibidyuhan, marami ito, siguro mga apat na video," ani Police Lt. Angelo Babagay, team leader ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng Bicol.

Nakakulong na sa Daet police station ang suspek matapos kasuhan ng paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at Cybercrime Prevention Act of 2012.



—Ulat ni Jonathan Magistrado