COVID-19 facility nurses sa Iligan City 4 na buwan nang di sumasahod

ILIGAN CITY — Inirereklamo ngayon ng mga nurse sa lungsod na ito na 4 na buwan na silang hindi napapasahod ng lokal na pamahalaan, dahilan para sila mag-resign bilang frontliners.

Ayon sa isang nurse na ayaw nang magpakilala, na-hire sila ng LGU noong nakaraang taon pero nitong Abril 27, 2021, 14 silang COVID-19 facility nurses na nag-resign dahil sa pagkakaantala ng kanilang suweldo.

Hindi na raw nila natutustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya kaya gusto nilang maghanap ng ibang trabaho kung saan susuweldo sila nang tama at nasa oras.

Kuwento rin ng nurse, P24,000 ang pinangako sa kanilang suweldo pero matapos nilang mapirmahan ang kontrata, mas mababa na raw ang kanilang natatanggap noon.

Ayon naman kay Vice Mayor Jemar Vera Cruz, hindi nakalimutan ng konseho ang paglalaan ng pera para sa suweldo ng mga health workers. Ang dating department head umano ang nakaligtaang asikasuhin ito.

"What has been prepared ay 'yung sinasahod nila noon na mababa. Dahil dito, hindi napondohan lahat, hindi naisama sa budget 'yung increase at nagkaproblema ang ating Finance how to pay," aniya.

Ayon naman kay Konsehal Noli Pardillo, dati raw kasi ay may mga sumasahod pa ng P13,000 at tinaasan ito ng LGU para maging P18,000.

Nagkaroon na ng emergency session ang konseho tungkol rito.

Ayon kay Vera Cruz, sa linggong ito babayaran na lahat ng mga hindi nabayarang health workers ng city hospital kabilang ang mga doktor, midwives, laboratory technicians at nurses.

—Ulat ni Roxanne Arevalo