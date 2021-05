Community pantry sa Marikina sarado muna kasunod ng pagtatanong ng mga pulis

Pansamantala munang sinara ang isang community pantry sa Marikina dahil sa pangamba ng mga organizer matapos umano silang pagtatanungin ng mga pulis hinggil sa kanilang mga personal na impormasyon.

Ayon kay "Lex," isa sa mga organizer ng pantry, gusto niya munang matiyak na ligtas siya na mamigay ng tulong sa mga nangangailangan.

Noong Linggo, hiningan kasi umano si "Lex" ng detalye ng mga pulis at natakot siya dahil personal na impormasyon ang kinukuha.

"I kept on asking them bakit pero sabi nila for their record. I tried to ask kung ano 'yung record na 'yun pero hindi nila inisplika," ani "Lex."

Pero ayon kay Col. Restituto Arcangel, hepe ng Marikina police, routine check lang ang isinagawa ng mga pulis dahil sa nakitang pagtitipon ng mga tao sa paligid ng pantry.

"Nakakalungkot lang dahil minsan nami-misinterpret ang mga pulis pero isipin natin, nandito lang kami, willing tumulong at kagustuhan naman nating lahat na mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan," ani Arcangel.

Kasunod naman ng insidente, sinabi ng Philippine National Police na babawasan na nito ang proseso ng pagtatanong sa mga community pantry organizer para maiwasang mapagkamalang harassment.

Iginiit naman ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro na hindi bawal at hinihikayat pa nga ang pagtutulungan ng mga taga-Marikina sa pamamagitan ng community pantry basta nasusunod ang health protocols.

Sa isa pang barangay sa Marikina, kung saan kadalasang may community pantry, nakiusap ang mga residente na huwag sanang hadlangan ang mga nagbibigay ng tulong.

"Malaking bagay na rin 'yon, kagaya namin, wala kaming trabaho, saka wala naman kaming ayuda sa gobyerno," sabi ni Lilet Boldon, residenteng pumipila sa community pantry.

Dahil naman sa kahalagahan ng community pantry, isang resolusyon sa Senado ang inihain ni Sen. Grace Poe bilang pagkilala kay Ana Patricia Non, na nagsimula ng pantry sa Quezon City, at iba pang organizers dahil sa pagpapalaganap nila ng diwa ng bayanihan sa gitna ng pandemya.

— Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News

