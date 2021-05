5,000 pamilya sa Payatas nanawagan ng ayuda dahil sa gutom

MAYNILA — Nasa 5,000 pamilya sa Barangay Payatas, Quezon City ang nangangailangan ng tulong pantawid-gutom dahil sa kawalan ng trabaho bunsod ng pandemya, ayon sa chairman ng naturang barangay.

Ayon sa Barangay Payatas chairman Manny Guarin, sila ang mga itinuturing na "poorest of the poor."

Sabi ni Guarin, matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte noon na hangga't maaari ay huwag nang sumali sa mga community pantry ang mga residente, naisipan ng Barangay Payatas na mag-house to house na lang para mamigay ng stubs na gagamitin nila para makakuha ng donasyon mula sa NGOs.

Ang kaso, ayon kay Guarin, pakonti nang pakonti ang nakikipag-ugnayan sa kanilang donors kaya kapos ang ayuda para sa mga residente.

"Kung may magagandaang loob, good samaritan na makakatulong sa barangay namin, welcome po sila rito... Mga bigas, kung may gulay," hiling ni Guarin.

Naibigay na rin ang halos lahat ng ECQ ayuda sa mga residente ng Payatas, pero para sa ilang pamilya ay hindi ito sapat.

"Minsan wala nang almusal... Nagsasaing ako ng kanin tapos toyo na lang ulam. Di ko na rin pinapalabas anak ko para di makakita ng mga batang kumakain tapos wala siyang makain," hinaing ni Sonia dela Cruz, residente ng Payatas.

Kaya't ang iba sa kanila, lumapit na sa grievance committee ng QC LGU para manawagan ng dagdag ayuda.

Ayon sa lokal na pamahalaan ng QC, balak nilang i-extend hanggang Miyerkoles ang pamimigay ng unclaimed cash aid.

Pero pag wala pa ring mag-claim, ipapanawagan nila na ibigay na lang ito sa mga hindi nasama sa listahan at talagang nangangailangan na ng pagkain.

—Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News