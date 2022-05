Nahuli ang walong kalalakihan sa Surigao del Norte dala ang iba't-ibang klase ng baril at bala. Ito ay labag sa Gun Ban ng Comelec. Courtesy: Tirso Clerigo Jr.

Walong lalaki na lumabag sa Comelec gun ban ang arestado pasado alas siete ng Linggo sa Purok 4, Binocaran, Malimono, Surigao del Norte.

Nakumpiska sa kanilang posisyon ang iba't-ibang klase ng armas, mga magazine at mga bala.

Naaresto ng kapulisan ng Malimono, Surigao del Norte at 1305th RMFB 13 at tropa ng 30IB Philippine Army ang 8 lalaki na sakay ng tatlong sasakyan. Dalawa sa mga naaresto ay taga Malimono habang ang anim ay mula sa Tagaytay sa Cavite, Bulacan, Palawan, Laguna, Dipolog City, at Balingoan sa Misamis Oriental.

Kasalukuyang nasa kustodiya ngayon ng kapulisan ang mga lalaki na kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 10591 in relation to COMELEC Resolution 10728.

