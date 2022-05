MANILA — Posibleng maiproklama ang bagong pangulo at pangalawang pangulo bago mag-Hunyo, ayon kina Senate President Vicente Sotto III at House Speaker Lord Allan Velasco ngayong Lunes.

Inihayag ito ng dalawang pinuno ng Kongreso sa isinagawang pagbubukas sa consolidation at canvassing system machine. Ang Senado at Kamara ang nakatakdang mag-canvass ng mga boto para sa mga kandidato sa pagka-pangulo at bise presidente.

Ang pagbubukas sa consolidation at canvassing system machine ay ang paraan para makakonekta ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa server ng Commission on Elections (Comelec) para sa bilang ng mga boto mula sa mga lungsod, probinsiya at abroad.

Ayon kay Sotto at Velasco, posibleng matapos nila ang bilangan sa loob ng 5 hanggang 7 araw kapag na-convene na ang dalawang kapulungan bilang National Board of Canvassers (NBOC) sa Mayo 24. Maaari rin umano itong mapaaga pa.

”Kung mag-start kami ng 24, 25, 26, the third day is the 26 or the 27th, it looks promising we could be able to proclaim by the 27th or the 28th. That’s the latest. Baka kaya earlier, basta walang magkukuwestiyon-kuwestiyon masyado. Anyway, computerized ito, automated, so we cannot foresee a problem,” sabi ni Sotto.

Dagdag pa ni Velasco, hindi na kasi mano-mano ang kanilang pagbibilang gaya ng dati.

”You won’t see any more whiteboards, manual tallies. Just a click of the computer and you’ll have LCD screens. It will be flashed there. It will be added automatically,” sabi ni Velasco.

Higit 67 milyong Pilipino ang rehistrado para sa eleksiyon ngayong Mayo 9.

