MAYNILA - Bumoto na ang mga kandidato sa pagkapangulo at ang kanilang mga ka-tandem sa pagka-bise presidente ngayong Lunes.

Unang bumoto sa mga presidential candidate si Sen. Ping Lacson sa Cavite, bago mag-alas-7 ng umaga.

Aniya, handa siyang maglingkod kung manalo, at magpapahinga na siya sa politika kung hindi papalarin.

"I'm at peace actually. Dalawa lang ang puntahan e. Puwede kang pumunta ng Malacañang o umuwi ka ng bahay. Pag umuwi ka ng bahay e di masaya buhay mo kasi tahimik ang buhay. I have stayed in government for 50 years and I feel fulfilled, ginawa ko naman ang trabaho ko. At least for the past 50 years I have managed to keep my nose clean," ani Lacson.

Bumoto naman ang kaniyang ka-tandem na si Vicente "Tito" Sotto III sa Quezon City.

Sumunod naman si dating senador Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., na bumoto sa balwarte sa Batac, Ilocos Norte. Kasama niya ang kapatid na si Irene.

Matapos bumoto, pumunta si Marcos sa simbahan sa Batac, kung saan sila nagtagpo ng kaniyang ina na si Imelda Marcos.

Bumoto na rin ang kaniyang ka-tandem na si Sara Duterte sa Davao City.

Alas-8 naman bumoto ang labor leader na si Leody De Guzman.

"Prepared ako both manalo, matalo. Pero sa 'kin, hindi naman kasi ako politiko eh. Ako nama'y kilala niyo, ay street parliamentarian sa mahabang panahon. At kahit walang eleksiyon, tuloy-tuloy na nakikipaglaban para roon sa mga isyu na aking binitbit, na laban ng mga sektor," ani De Guzman.

Sa Quezon City naman bumoto ang kaniyang ka-tandem na si Walden Bello bandang alas-11 ng umaga.

Dalawang oras pumila si Vice President Leni Robredo para bumoto sa Magarao, Camarines Sur.

"Masaya ako na tapos na ang campaign period, na nabigyan akong pagkakataon na gawin ang lahat ng puwedeng gawin, na di nag-resort sa kahit anong 'di maganda. Pumunta ako dito na tahimik at panatag ang loob," ani Robredo sa isang media interview.

Ang kaniya namang ka-tandem na si Sen. Kiko Pangilinan, pumila nang 3 oras bago makaboto sa Cavite, kasama ang asawa na si Sharon Cuneta.

Alas-11 naman ng umaga bumoto si Aksyon Demokratiko standard bearer Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Kapansin-pansin din na wala siyang face mask nang bumoto sa kinabihasnang Tondo.

"Ito ay magandang gawain sa demokrasya kaya kunin natin ang pagkakataon na ito, huwag natin sasayangin 'yung pagkakataon na makapamili ng tunay na leader na makapagbibigay ng tunay na solusyon at magkakaroon ng boses ang ordinaryong pamilyang Pilipino," ani Domagoso.

Bandang alas-11:35 ng umaga naman bumoto si PROMDI standard-bearer Sen. Manny Pacquiao.

May panawagan siya sa gitna ng mga reklamong umano'y dayaan.

"Ang pakiusap ko sa taumbayan, kung kayo ang may alam, magsumbong na kayo doon sa mga may planong mandaya kasi kung ano ang kahinatnan ng ating bansa tapos kayo may alam, hindi kayo nagsasalita, ay kayo rin ang dahilan kung bakit naghihirap ang bansa natin, bakit namamayagpag 'yang mga kawatan diyan sa gobyerno," ani Pacquiao.

Naka-wheelchair namang bumoto ang kaniyang ka-tandem na si Lito Atienza sa Maynila. Pebrero nang magpa-opera sa tuhod ang dating Manila mayor.

Bumoto na rin sa kani-kanilang presinto sina presidential candidates Ernesto Abella, Jose Montemayor Jr., Faisal Mangondato, at si Norberto Gonzales.

Bumoto na rin sina vice presidential bets Manny Lopez, Carlos Serapio at Rizalito David.