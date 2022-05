Netizen na nagpakalat ng maling impormasyon, humingi ng paumanhin

Humingi ng paumanhin ang isang netizen na nagpakalat ng maling impormasyon sa social media nitong Lunes.

Ayon sa netizen, iba umano ang lumabas na resulta sa resibo ng kaniyang balota matapos ipasok sa vote counting machine (VCM) kumpara sa kaniyang ibinoto.

Dagdag pa niya, may daya umano ang VCM sa Precinct No. 21 ng Anunas Elementary School sa Pampanga kung saan umano siya bumoto.

Nakarating ito sa mga kinauukulan ng paaralan at sa pakikipag-usap ng administrative officer at Department of Education (DepEd) supervisor official na si Nadine Manio at school principal na si Edweneto Bongao, napag-alaman na hindi pa pala nakaboto ang ginang nang i-post ang naturang komento.

Sa presensiya ng kinatawan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV), DepEd Supervisor Official at Philippine National Police, sumulat ng isang sworn statement ang ginang kung saan pinatotohanan niyang tama ang inilabas na resulta sa resibo matapos siyang makaboto.

Gayunpaman, ayon sa legal counsel ng DepEd, pending pa ang imbestigasyon sa kaso.

Dagdag pa ng Commission on Elections, maging responsable sa paggamit ng social media nang maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon.

- ulat ni Trisha Mostoles