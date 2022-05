KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Isa ang full time house wife na Pinay na si Jana Lim-Tai sa 14,261 certified registered Filipino voters sa Malaysia. At noong huling linggo ng Abril siya bumoto sa Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur. Ibinahagi niya sa TFC News ang sistema ng personal mode ng overseas voting o OV sa bansa.

Ang Pinay na si Jana Lim-Tai na bumoto sa Embahada ng Pilipinas sa Malaysia para sa Halalan 2022

“Second time ko na po itong nakaboto. Pero napakalayo po ng proseso sa Pilipinas kumpara dito sa Malaysia. Sana ganito din po kabilis at kadali ang proseso ng pagboto Pilipinas.

Pagdating ko po ng Embassy, hiningi lang po ang aking passport para icheck kung ako ay registered voter, pagkaverify po ibinigay na agad sa akin ang passport, pinapila sa loob para makaboto.

Sa labas po ay may verification at bibigyan ka na stub na may voters reference number na ipapasa sa loob kasama ng passport. Pagpasok naman po sa loob, maximum of 10 lang po ang pwedeng sabay-sabay bumoto in one go. Nakapila po ako at isa-isa po kaming vinerify at pinapirma to confirm our registration at binigyan ng balota at folder. May individual desk per person po at proper social distancing practice din.

After masagutan ang balota ay ipapasa lang sa representative na nagsusupervise po sa embassy, step by step po, ipapasok ang Balota sa smartmatic machine, maggrgenerate ng ticket and machine, ipinacheck po sa amin bago namin ihulog ang tinuping ticket na may summary ng listahan ng aming boto sa ballot box. It only took me 20 minutes or less to finish voting. Mabilis at EFFICIENT po ang proseso,” kwento ni Lim-Tai.

Ang Philippine Embassy sa Kuala Lumpur, Malaysia na siyang ginamit na polling precinct para sa registered Filipino voters sa bansa

Bumubuti na rin ang COVID-19 situation sa Malaysia ayon kay Lim-Tai. Sa katunayan, nagsimula na ang transition ng bansa sa endemic phase noong April 1, 2022:

“…una dahil ang buong bansa has reached the herd immunity at halos 90% po ay fully vaccinated na at may booster shot na din. Ang gobyerno po dito ay nagdeklara na din ng endemic phase sa buong bansa. After magbukas ng International border from April 1, makikita po talaga ang difference ng unti unting pagpick up muli ng turismo na nagbibigay oportunidad para sa buong bansa na makabangon muli lalo para sa mga nawalan ng trabaho at pinagkakabuhayan.”

Ibinahagi rin ni Lim-Tai kung gaano kadesidido ang mga Pilipino sa Malaysia na makaboto ngayong Halalan 2022.

“Marami po akong kakilala na Pilipino dito na talaga namang gustong makaboto kahit pa ang iba sa amin ay dito na sa Malaysia nakatira. Bilang Filipino citizen, ang makaboto ay isa po sa aming responsibilidad bilang Pilipino. Napakaimportante po na makatulong sa sambayanang Pilipino na makaboto ng tamang kandidato para sa magandang kinabukasan ng bansa.”

Ilang Filipino voters sa Malaysia para sa Halalan 2022 overseas voting

Nakatatak sa diwa at puso ni Lim-Tai ang obligasyon niya sa sinilangang bayan kaya naman kahit nasa Malaysia, tiniyak niyang mamamarkahan niya ang kanyang balota ng mga kandidatong sa kanyang pagtantya ay tapat at maayos na mamamahala sa Pilipinas.

“Sa akin pong personal na opinyon, kahit nasaang panig po ng mundo dapat na gampanan natin ang ating responsibilidad na makaboto dahil nakasalalay po dito ang susunod na 6 na taon ng pamamahala sa bansa. Ako po gusto ko bumoto dahil mahal ko ang Pilipinas at mahal ko po ang aking mga kakabayan at lubos po akong nag-aalala sa sitwasyon sa Pilipinas,” sabi pa ni Lim-Tai.