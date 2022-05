Arestado ang mag-live-in partner na naaktuhang namimili ng boto sa Naic, Cavite, sabi ngayong Lunes ng pulisya.

Ayon kay Naic police chief Lt. Col. Resty Soriano, may tumawag na concerned citizen ukol sa panunuhol ng mag-live-in partner sa Barangay Halang.

Agad itong pinuntahan ng anti-vote buying task group at huli sa akto ang 2 namimigay ng sample ballot na may kalakip na P500.

Nakumpiska sa mga suspek ang 50 puting sobre na may lamang P500, mga sample ballot, listahan ng mga cluster leader, at iba pang election at campaign paraphernalia.

Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa Commission on Elections (Comelec) kaugnay sa isyu.

Itinanggi naman ng abogado ng isinasangkot na kandidato ang akusasyon.

Samantala, sa Laguna, sinabi ng lokal na Comelec na marami rin ang nagsusumbong ng insidente ng vote buying pero wala pang naaresto.

Pinaiimbestigahan naman ng Comelec ang ulat ng vote buying sa Quezon province.

Ilang botante umano ang nakatanggap ng brown envelope na may lamang P2,000 na may listahan ng mga kandidato.

Ayon kay Comelec Commissioner George Garcia, na-monitor na ito ng kanilang provincial election supervisor at na-report na rin sa operations center.

Naatasan na rin aniya ang Philippine National Police na tuntunin ang nasa likod ng pamimili ng boto.