Watch more News on iWantTFC

May ilang insidente ng election-related violence ang naitala sa mga probinsiya nitong araw ng halalan.

Tatlong miyembro ng Barangay Peace Action Team sa Buluan, Maguindanao ang napatay habang isa ang sugatan matapos pagbabarilin sa labas ng voting center.

Nakaupo sa loob ng kanilang sasakyan ang mga biktima nang pagbabarilin ng mga salarin, ayon sa pulisya.

Anim ang patay sa magkakahiwalay na insidente ng karahasan sa Lanao del Sur, ayon sa mga militar.

AFP: 6 dead in separate election-related incidents in Binidayan and Malabang towns in Lanao del Sur #Halalan2022