Tomas Morato Elementary School sa Quezon City sa pagsisimula ng national elections, Mayo 9, 2022. Fernando G. Sepe Jr., ABS-CBN News/File



Mga pumalyang vote counting machine (VCM), naantalang botohan at mahabang pila ang ilan sa mga sumalubong sa mga botante sa pag-arangkada ng makasaysayang national at local elections ngayong Lunes, sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Sa press conference isang oras matapos buksan ang botohan, sinabi ni acting Commission on Elections (Comelec) spokesperson John Rex Laudiangco na sa pangkalahatan, walang negatibong ulat na pumasok sa kanilang monitoring at action center.

Pero inamin ng komisyon na hanggang alas-11 ng umaga, 51 VCM ang kinailanganing palitan, karamiha'y makikita sa Metro Manila.

Iginiit ng Comelec na hindi dapat maantala ng aberya sa VCM ang botohan.

Base kasi umano sa protocol, makasasagot pa rin ang mga botante sa kanilang mga balota, na kokolektahin muna ng electoral board para sabay-sabay isubo sa VCM kapag umayos na ito, saksi ang mga poll watcher.

"So 'yon po ang pangako namin sa ating mga kababayan. Tuloy ang botohan. Ano man ang magkaroon ng issue, Comelec will address it. We have plan A, B and C, as well as contingency plans," ani Laudiangco.

Sa ilang presinto, nagkaroon ng mahabang pila ng mga botante dahil sa naantalang pagsisimula ng botohan, tulad ng sa Marawi, Lanao del Sur at iba pang lugar sa Bangsamoro region.

Bukod kasi sa pumalyang VCM, ilang lugar ang wala pang poll watchers at nagkaroon din ng palitan ng balota.

Hanggang tanghali ng Lunes, nakaboto na ang ilan sa mga tumatakbo sa pagkapangulo na sina Leody De Guzman, Isko Moreno Domagoso, Panfilo "Ping" Lacson, Ferdinand "Bongbong" Marcos, Manny Pacquiao, at Leni Robredo.

Sa Davao City, nakaboto na si Mayor Sara Duterte-Carpio, na survey frontrunner sa vice presidential race, sa Daniel R. Aguinaldo National High School.

Sa parehong paaralan din inaasahang boboto sa hapon ang amang si Pangulong Rodrigo Duterte, na walang inendorso sa pagkapangulo ngayong halalan.

Nakaboto na rin ang ilan pang vice presidential candidates na sina Rizalito David, Willie Ong, Francis "Kiko" Pangilinan, Carlos Serapio at Vicente "Tito" Sotto.

Nasa 18,000 posisyon ang kailangang punuin sa halalan ngayong taon, kung saan mayroon ding 65.75 milyong rehistradong botante, bukod pa sa higit 1.6 milyong rehistradong overseas voter.

— May ulat nina RG Cruz at Pia Gutierrez, ABS-CBN News