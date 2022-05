Alas-8:30 ng umaga nang dumating sa polling precinct ang dating pangulo na si Gloria Macapagal-Arroyo, kasama ang dating First Gentleman Mike Arroyo, at ang kanilang apo Dato Arroyo na first-time voter.

Gaya ng ibang botante, dumaan sa minimum health protocol ang mag-asawa, at pumila bago makaboto.

Tumagal ng 5 minuto ang pagboto ng dating pangulo.

Unopposed bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Pampanga si Macapagal-Arroyo.

"It’s a very great honor. Oneng agyang makanyan (pero kahit ganyan), I’ve been going around giving the voters the respect that is due to them. Whatever the President’s legislative agenda is what we usually follow," ani Arroyo.