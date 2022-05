Ipinapasok ng mga botante ang kanilang mga balota sa VCM sa Tomas Morato Elementary School in Quezon City, Mayo 9, 2022. Fernando G. Sepe Jr., ABS-CBN News



MANILA — Sa kabila ng mga naiulat na insidente ng karahasan, sinabi ng Commission on Elections (Comelec) ngayong Lunes na "generally peaceful" ang takbo ng halalan.

Inanunsiyo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na mayroong silang naitalang 15 insidente ng karahasan na may kaugnayan sa halalan 2022.

Kabilang dito ang mga insidente ng pamamaril at pagsabog, sabi ni AFP spokesperson Col. Ramon Zagala sa press briefing, kasama ang mga opisyales ng Comelec at Philippine National Police (PNP).

Mas mababa aniya ito sa mga karahasang naitala noong mga nakalipas na halalan.

Sa panig ng PNP, sinabi ni Brig. Gen. Allan Nobleza na umabot sa 16 ang naitala na nilang insidente ng karahasan, pero hindi pa aniya kasama dito ang mga nangyari ngayong Lunes.

Kabilang dito ang barilan sa pagitan ng mga tauhan ng magkalabang Mayor Virgilio Ginto Bote at Isidro Pajarillaga sa bayan ng Gen. Tinio sa Nueva Ecija.

Sabi ni Nobleza, dahil sa rami ng mga nadiskubreng armas mula sa mga tauhan ng naturang kandidato, maituturing na ang mga ito bilang private armed group.

Gayunman, hindi na aniya kailangan irekomenda pa sa Comelec na isama sa areas of concern ang bayan ng Gen. Tinio dahil kontrolado naman ng PNP at AFP ang sitwasyon sa lugar.

Sa kabila ng mga karahasang ito, sabi ni Comelec chairman Saidamen Pangarungan na maikokonsidera pa ring "generally peaceful" ang pagdaraos ng halalan.

Ito ay kung ikukumpara aniya ang 15 insidente ng karahasan na binanggit ng AFP at PNP sa bilang ng naitalang karahasan noong 2019 elections na umabot sa 60.

Sabi ni Pangarungan, kung talagang kailangang magdeklara ng failure of elections sa mga lugar na may naitalang karahasan ay kailangan pa itong idaan sa en banc.

Dagdag pa niya, sinabi na nila sa joint command conference na hindi nila hinihikayat ang pagdedeklara ng failure of elections.

Samantala, nilinaw ng Comelec na hindi nila sinususpinde ang canvassing o ang session ng National Board of Canvassers (NBOC) sa PICC.

Sabi ni Comelec spokesman John Rex Laudiangco, walang nangyaring suspension o adjourment ng sesyon kanina at tuloy pa rin ang forum.

Paliwanag ng Comelec, wala pa naman talagang ika-canvass na mga boto ngayon dahil alas-7 pa ng gabi magsasara ang polling precincts kaya wala pang inaasahang transmittal ng boto.

Higit 65 milyong Pilipino ang rehistrado para sa eleksyon ngayong Mayo 9, maliban pa sa mahigit 1.6 milyong overseas voters.

