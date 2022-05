Bilihan ng boto ng Bacolod City umaabot sa P5,000?

Nagkakahalaga umano ng mula P3,000 hanggang P5,000 ang bilihan ng boto sa Bacolod City, ayon sa mga alegasyon at ulat na natanggap ng Commission on Elections (Comelec).

Ayon kay Bacolod City Election Officer Atty. Revo Sorbito, aaksyon kaagad ang Comelec kapag may pormal na magrereklamo at may hawak na matibay na ebidensya tulad ng video.

“As of yesterday, we have received allegations that vote buying, vote selling has already reached a very high amount from P3,000 - P5,000, they say. Well, we take these information with a grain of sand. Again, because these are mere allegations,” paglilinaw ni Sorbito, lalo na’t wala ni isang complainant na lumalabas at handang pormal na magreklamo.

Sa Negros Occidental, mula P2,000 hanggang P6,000 na libo ang bigayan batay sa mga impormasyon na natatanggap ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV).

Sa exclusive interview ng ABS-CBN, sinabi ni Fr. Chris Gonzales, pinuno ng PPCRV, na nakakalungkot mang isipin na parang naging kultura na ang vote buying at vote selling, ito ang realidad na nangyayari.

Kaya kahit salungat sa paninindigan ng simbahan ang tumanggap ng pera, kanyang hinihikayat ang mga botante na sundin pa rin ang kunsensiya at iboto kung sino ang kanilang napupusuang kandidato.

“Maririnig mo talaga sa mga kwento ng mga tao na mas malaki ang ibinibigay na pera ngayon. May P2,000 then next week meron na namang P2,000 ulit tapos may another P2,000 kaya naging P6,000 na…. So ganun, palaki nang palaki at sabi rin ng mga balita dyan sa kabila na hahabulin namin yan kung pila ang bigay sa inyo dodoblehin pa namin. So pera-pera talaga," ani Gonzales.

Ipinaliwanag naman ni Negros Occidental Provincial Election Officer Atty. Salazar na may mga personnel ang Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP), at National Bureau of Investigation (NBI) na sumailalim ng training para humawak at tumulong kapag may kasong isasampa kaugnay sa vote-buying.

“We actually have a resolution on Kontra Bigay. This is a multi-agency, interagency crash course, and the PNP, the NBI and the AFP were called upon to monitor and make a case build-up in cases na may reklamo for vote buying and vote selling," ani Salazar.

Ang Negros Occidental ay may mahigit 1.9 milyon na botante, ika-anim sa mga probinsyang may pinakamaraming botante sa bansa.

- ulat ni Angelo Angolo