Arestado ang dalawang lalaki dahil sa paglabag sa gun ban ng Commission on Elections (Comelec) nitong araw ng halalan, Mayo 9.

Sa impormasyon mula sa regional police, ilang residente ang nagbigay ng impormasyon sa Pintuyan PNP tungkol sa dalawang lalaki na may dalang baril at nasa sasakyan.

Agad itong nirespondehan ng Pintuyan PNP at 2nd Southern Leyte Provincial Mobile Force Company.

Dito na nakita ng mga awtoridad na may dalang baril ang dalawang lalaki at walang maipakita ang mg suspek na dokumento sa pagmamay-ari at pagdadala ng baril.

Nakuha sa mga suspek ang isang revolver kasama ang mga bala at isang .45 caliber, mga magazine, at mga bala.

Kakaharapin ng dalawang suspek ang kaso ukol sa paglabag sa Comelec gun ban.

I-bookmark ang ABS-CBN News Halalan results page para makita ang partial unofficial tally ng election returns.

Para sa iba pang ulat, pumunta sa ABS-CBN News live blog.

-- UIat ni Ranulfo Docdocan