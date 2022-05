Hindi na nakapalag pa sa pulisya ang dalawang sasakyan matapos harangin sa inilatag na checkpoint ng pulisya sa Barangay Burabod, Castillla, Sorsogon, Lunes ng madaling araw.

Inilunsad ang operasyon matapos magsumbong ang isang concerned citizen sa Castilla Municipal Police Station hinggil sa umano'y pangha-harass ng mga sakay ng sasakyan sa ilang barangay officials sa Barangay Macalaya ng nasabing bayan.

Sakay ng dalawang SUV ang 11 armadong lalaki na agad inaresto ng pulisya matapos positibong ituro ng mga biktima na kinabibilangan ng Barangay Kagawad, Treasurer, Tanod at SK Chairman ng Barangay Macalaya.

Ayon kay Police Maj. Marmay Fartingca, hepe ng Castilla police, nasa pantalan ng Barangay Macalaya ang mga biktima maga-ala-1 ng madaling araw kanina nang biglang lapitan ng mga suspek.

Nagpaputok umano ang mga ito ng baril, at pinadapa at sinaktan ang mga biktima. Kinuha rin ng mga suspek ang ilang gamit ng mga biktima.

"Andun po sa isang tindahan sa pantalan ang mga biktima kasi mag-snack daw po nang bigla silang lapitan nitong mga armadong lalaki. Pinaputukan sila ng baril, pinadapa, sinipa, sinuntok at binugbog," ani Fartingca.

Pitong short firearms, isang sub-machine gun, dalawang M16 A1 rifles, iba pang assorted firearms at pera na nagkakahalagang P129,000 ang narekober ng otoridad sa mga suspek.

Patuloy pa ang imbestigasyon sa pagkakakilanlan sa mga suspek maging ang motibo ng mga ito sa krimen.

Nasa kustodiya at pangangalaga ng Castilla Police ang mga suspek na maaaring maharap sa kasong robbery, paglabag sa RA 10591 at Comelec Resolution Nr 10728, alarm and scandal, at physical injury.

- ulat ni Karren Canon

