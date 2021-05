Motorcycle rider patay, 7 sugatan sa aksidente sa Davao City

Patay ang isang motorcycle rider matapos mabangga ng dump truck sa Davao City, Mayo 8, 2021. Retrato mula kay Christel Pasaol

Patay ang isang motorcycle rider nitong Sabado matapos mabunggo ng dump truck sa Davao City.

Inaalam pa ng mga awtoridad ang pagkakakilanlan ng biktimang namatay sa aksidente sa Diversion Road, Barangay Ma-a bandang tanghali.

Bukod sa nasawi, may 7 pang nasugatan sa aksidente.

Ayon sa pulisya, nakahinto sa intersection ang isang sasakyan at motorsiklo dahil pula ang ilaw sa traffic light nang bigla silang mabangga ng truck.

Nawalan umano ng preno ang truck driver.

Bago nito, namatay rin noong gabi ng Biyernes ang isang motorcycle rider sa bayan ng Lupon, Davao Oriental.

Ayon sa pulisya, bumangga ang motorsiklong sinasakyan ni Felipe Bayate, 28, sa kasalubong na pickup truck sa may Barangay Cocornon.

Nag-counterflow ang motorsiklo sa lane ng pickup truck, base sa imbestigasyon.

Sa lakas ng pagkabangga, tumilapon pa umano ang driver ng motorsiklo nang 10 metro.

Posibleng sampahan ng kasong reckless imprdudence resulting in homicide and damage to property ang dalawang driver ng truck sa magkahiwalay na aksidente.

