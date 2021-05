'Bilyong dolyar sa pangingisda, oil-gas exploration apektado ng West PH Sea issue'

Watch more in iWantTFC

Nagbabala si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na bilyon-bilyong dolyar ang mawawala sa ekonomiya kung patuloy na sasabihin ni Pangulong Duterte na tuluyan nang inangkin ng Tsina ang West Philippine Sea.

Ayon kay Carpio, malakas ang loob ng Tsina na mangisda nang mangisda sa dagat ng Pilipinas dahil pinayagan ito ng pangulo.

Bilyon-bilyong tonelada ng isda aniya ang napagkakait sa mga mangingisdang Pilipino na hindi makapangisda dahil hinaharang ng mga barko ng Tsina.

"Sinabi niya na may verbal agreement ako sa Tsina, kami ni President Xi Jinping. First of all, sa Saligang Batas natin, only Filipinos can fish our EEZ (exclusive economic zone), exclusively for Filipinos," sabi ni Carpio.

"Labag sa Saligang Batas 'yon (sinabi ni Duterte)," dagdag ni Carpio.

Tinutukoy ni Carpio ang mga pahayag noong 2019 ni Duterte, na sinabing pinayagan ng Pilipinas na mangisda ang mga Chinese sa West Philippine Sea.

Ayon kay Carpio, apektado rin ng isyu ang paghahanap ng Pilipinas ng langis at natural gas sa Reed Bank, na maaaring pagkuhanan ng enerhiya ng bansa.

"'Yong Malampaya na lang, ang estimate niyan, value ng gas reserve ay about $22 to $24 billion. 'Yong Malampaya maliit 'yan compared to Reed Bank, siguro doble 'yong Reed Bank... Baka mayroon pang ibang katulad ng Reed Bank sa West Philippine Sea," ani Carpio.

Iginiit ni Carpio na dapat bawiin ni Duterte ang pahayag nitong papel lamang na puwedeng itapon sa basura ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas sa isyu sa West Philippine Sea laban sa China.

"I'm not looking at his liability, I'm looking at kung ano ang mawawala sa atin. Napaka-importante 'yong oil and gas, napaka-importante ng isda. Wala akong pakialam kung makulong siya," ani Carpio.

Hindi rin naniniwala si Carpio na gigiyerahin ng Tsina ang Pilipinas kung patuloy na ipaglalaban ng gobyerno ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

Nanghihinayang din si Carpio na hindi natuloy ang debate nila ni Pangulong Duterte, na mismong ang chief executive ang naghamon.

Sa kabila nito, patuloy na iginigiit ng Malacañang at mga kaalyado ni Pangulong Duterte na hindi binitawan ng gobyerno ang laban nito para sa West Philippine Sea.

-- Ulat ni Henry Omaga-Diaz, ABS-CBN News