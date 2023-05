Solon seeks House probe of high power rates, EPIRA repeal

Line men from an electrical contractor check electric meters at the Divisoria area in Manila in this September 2022 file photo. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MANILA — Gabriela Party List Rep. Arlene Brosas has revived her call for a congressional investigation on the high prices of electricity in the country as well as the possible review of the country’s Electric Power Industry Reform Act (EPIRA).

“Mr. Speaker, muling nirerehistro ng kinatawang ito ang panawagang magkaroon ng imbestigasyon dito sa muling-taas presyo at ang pagrepaso hanggang sa pagbasura sa EPIRA Law na syang nagtulak sa deregulasyon at pribatisasyon ng industriya ng kuryente. Tanging pribadong kumpanya ang umaani ng limpak-limpak na salapi, habang nagdurusa ang consumers sa taas-singil sa kuryente lalo na sa panahon ng tag-init, sa gitna ng kawalan ng umento sa sahod at pagsirit pataas ng presyo ng pagkain, utilidad, at iba pang bilihin,” Brosas said in a privileged speech during the plenary session on Monday.

“Mr. Speaker, naninindigan ang representasyong ito na responsibilidad ng gobyerno na tiyakin na abot-kaya ang presyo ng basic commodities at utilities. Hindi dapat ipasakamay sa mga pribadong korporasyon na ipinapanguna ang interes ng tubo ang batayang serbisyong kailangan ng ating mamamayan. Mahigpit na tututulan ng representasyong ito ang taas-singil sa presyo ng kuryente at iba pang yutilidad,” Brosas also said.

Brosas had noted earlier in her speech that the expensive electricity has burdened consumers who might have otherwise used air conditioning to mitigate the impact of the summer heat.

“Nitong mga nakaraang araw at linggo ay sunod-sunod ang reklamo ng ating mga kababayan dahil sa sobrang init ng panahon. May mga nakakayanang magbukas ng aircon habang ang iba ay nagtitiis sa mano manong pamaypay o di kaya’y electric fan na tila mas nagpapainit pa sa mala-exhaust nitong buga. Para bang ang option lang ay magtiis sa mala-oven na loob ng bahay o matusta sa init ng araw sa labas,” Brosas said.

“Nakakalungkot na dagdag pa sa dilemma ng pagkakaroon o hindi ng mga appliances pampalamig gaya ng aircon o electric fan ay kung gagamitin ba ito dahil tila ang bawat oras na iibsan ang init ay bumubutas sa bulsa. Aasahan mong mataas ang magiging bill sa kuryente. Sa panahon ngayon, prebilihiyo ang paggamit ng kuryente lalo sa panahon ng tag-init," Brosas also said.

“Nag-anunsyo ang MERALCO nitong Marso ng taas-singil sa kuryente dahil umano sa scheduled maintenance ng Malampaya facility. Sa isang pahayag, sinabi ng MERALCO na magtataas sila ng PHP0.55 per kilowatt hour. Ibig sabihin, mula sa PHP10.89 per kilowatt hour noong Pebrero, naging PHP11.43 per kilowatt hour ito noong Marso. Ang isang household na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour ay magkakaroon ng pagtaas ng PHP109 sa kanilang kabuuang singil sa kuryente,“ Brosas explained.

Brosas said the higher electricity jolted consumers.

“Bunga nito, nagulantang ang ating mga kababayan nung makita ang kanilang bill sa kuryente. Napakahirap nito lalo na sa isang ina na pilit na pinagkakasya ang kanilang budget. Sabi ng isang nanay na aming nakausap, “Mula sa dating PHP2,700 na bill namin, naging PHP4000 ito. Hindi namin alam saan namin pupulutin ang dagdag na PHP1,300," Brosas said.

The lawmaker explained that consumers already are burdened by the absence of a wage hike.

“Doble-dobleng pasakit din ito lalo sa mga manggagawang kumikita ng minimum na P570 (average na P11,400/month) na kailangang maglaan ng humigit-kumulang P2,617 kada buwan para sa bills ng ilaw at tubig ayun sa 2023 Family Living Wage computation ng IBON Foundation. Halos 1/4 ng minimum na sahod. Paano pa kaya ang mga nasa informal economy na hindi tiyak ang minimum na kita o mga mas mababa pa sa minimum wage ang sahod?” Brosas said.

Brosas also scored a distribution utility for its bid to recover “under recoveries” even as their net income has risen.

“Bukod sa pagtaas ng singil noong Marso, hinihiling din ng Meralco ang pag-apruba ng Energy Regulatory Commission (ERC) na mangolekta ng kanilang under recoveries mula 2020 hanggang 2022 na nagkakahalaga ng PHP7.98 bilyon. Iminumungkahi nilang kolektahin ito sa loob ng labin-dalawang (12) buwan. Tinatayang dagdag na PHP0.22 kada kilowatt hour ang magiging epekto nito sa mga konsyumer. Mamamayang Pilipino na naman ang papasan ng taas-presyo na ito habang ang patuloy ang pagtaas ng tubo ng Meralco. Tumalon ng 40.5% ang core net income ng Meralco ngayong unang quarter ng taon mula PHP6.44 billion noong nakaraang taon tungo sa PHP9.05 billion ngayong taon. Malinis na tubo na ito na gusto pang palobohin ng Meralco gamit ang arbitraryong taas-singil ngayong tag-init," Brosas said.