Petition for bail ni De Lima, hindi pa nadesisyunan ng korte

MAYNILA — “I’m filled with hope and optimism.”

Ito ang mga nasambit ni dating Senador Leila de Lima nang dumating siya sa Muntinlupa Regional Trial Court para sa pagdinig ng isa sa dalawa pang drug case na inihain laban sa kanya.

Inasahang ngayong araw ilalabas ang desisyon sa petition for bail ng dating senador. Pero matapos ang isang oras ng pagdinig, sa paglabas ni De Lima, hindi pa nadesisyunan ang kanilang petisyon para makapagpiyansa.

“Wala pang ruling for bail. My lawyer will tell you why,” ani De Lima.

Paliwanag ng kanyang abogado na si Atty. Filibon Tacardon, inayos ngayong Lunes ang discrepancy ng prosecution sa formal offer of evidence kaya’t hindi nakapaglabas ng ruling para sa bail.

“Inamin naman ng prosecution na sila ay nagkamali sa pag-ma-mark ng ilang ebidensya, hindi naman yun sinadya, nakita naman namin sa transcript na talagang may kaunting discrepancies. Nakapag agree kami na ayusin na lang yung marking ng mga dokumento,” ani Tacardon.

Paliwanag ni Tacardon importante na maresolba muna ang formal offer of evidence ng prosecution kaya hindi na muna nakapaglabas ng ruling ang hukuman tungkol sa petition for bail ni De Lima.

Watch more News on iWantTFC

“Ang gagawin ngayon ng hukuman, iri-esolve muna nila yung formal letter of evidence at pagkatapos, tsaka na lang iri-resolve yung application for bail ni Senator Leila de Lima,” dadgdag ni Tacardon.

Ang formal letter of evidence ay parte ng trial kung saan lahat ng documentary exhibit at object evidence, maliban sa testimonial evidence, ay pormal na maisumite ng isang panig. Sa kaso ni de Lima mauuna muna ito bago talakayin ang application for bail.

Dito pagpapaliwanagin ng korte ang nagsumite kung bakit kailangang tanggapin at i-consider ang mga ito bilang ebidensya.

“Kaya kami patuloy kaming umaasa at nananalangin na sana manaig yung katarungan at katotohanan sa kasong ito,” ani Tacardon.

Walang ibinigay na time frame ang korte para sa ruling of letter of evidence pero ayon kay Tacardon hindi naman ito gaano nagtatagal.

Sa Biyernes, Mayo 12, lalabas na ang hatol ng korte para kay De Lima at co-accused na si Ronnie Dayan kaugnay ng akusasyong pagtanggap nila umano ng P10 million na umano'y drug money. Kabilang sa akusasyon ang pag-deliver umano ni dating Bureau of Correction OIC Rafael Ragos ng pera bahay ni de Lima sa Parañaque. Kalaunan binawi ni Ragos ang kanyang mga testimonya.

“Since mayroon pang pending case si Senator de Lima kung sakali man na maging paborable ang desisyon sa May 12, hindi pa muna siya makakalabas. Hihintayin muna natin ma-resolve pa ng hukuman yung amin application for bail. Pag ito’y naresolba, assuming in favor of Sen De Lima, is saka lang siya puwede masabi na lalaya na siya,” ani Tacardon.

Hindi na nagkomento si Tacardon sa kanilang saloobin sa magiging desisyon sa May 12.

“Gusto lang niya iparating sa ating mga kababayan, samahan siya sa pagdarasal. Ang kanyang dasal ay manaig ang katarungan at katotohanan sa mga kasong isinampa laban sa kanya,” ayon kay Tacardon.

Umaasa naman ang kampo ni de Lima na hindi na magtagal pa sa piitan ang dating senador at maresolba na ang petition for bail bago ang susunod na pagdinig sa June 5.

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more News on iWantTFC