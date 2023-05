Mas matibay na cultural cooperation sa pagitan ng PH at Indonesia, isinusulong

EAST JAVA, INDONESIA - Ipinagdiwang ng mga Pilipino sa Surabaya, East Java sa Indonesia ang National Heritage Month sa pamamagitan ng palarong Pinoy with matching pafiesta sa pangunguna ng Embahada ng Pilipinas sa Indonesia kasama ang Filcom at Sentro Rizal Jakarta.

Ayon pa sa DFA, sinimulan ang event ni Ambassador Gina A. Jamoralin sa pamamagitan ng ilang palarong Pinoy tulad ng sungka, piko, pabitin, tumbang preso, at hampas palayok. Mayroon ding bazaar kung saan inihandog ang iba-bang cultural items at mga pagkaing Pilipino.

Mga Pilipino sa Indonesia na nagdiwang ng National Heritage month

Lumagda sa MOU o Memorandum of Understanding on Cultural Cooperation ang Pilipinas at Indonesia noong September 2022, kaya naman hinihikayat ni Ambassador Jamoralin ang mga kababayan sa bansa na makiisa sa kasunduang ito sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad kung saan maipapakita ang mayamang kultura ng Pilipinas sa larangan ng sining, language, performing arts, music, film at maging sa pagluluto ng mga putaheng Pilipino.

Ang National Heritage Month ay ipinagdiriwang ng mga Pilipino taun-taon tuwing buwan ng Abril at ang tema ngayong taon ay “Heritage: Change and Continuity.”

Patuloy ang pagsusulong Pilipinas sa mas matibay na cultural cooperation sa Indonesia.