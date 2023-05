Simula Lunes ay inaasahang magsisimula nang dumating ang mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) na ipapalit sa mga kahon ng family food packs na naglalaman ng mga inirereklamong de-latang tuna na hindi makain ng mga benepisyaryo na naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro.

Ayon kay DSWD Mimaropa Regional Director Leonardo Reynoso, nasa 60,000 family food packs ang kanilang papalitan sa buong Oriental Mindoro.

Ito ay kasunod ng utos ni DSWD Sec. Rex Gatchalian na i-recall at ihinto muna ang pamamahagi ng family food packs na naglalaman ng brand ng inirereklamong tuna.

Sa reklamo ng mga nakatanggap nito sa Calapan City, hindi umano nila makain ang nasabing tuna dahil sa kakaibang lasa nito.

Ani Reynoso, Marso pa lamang ay nakakatanggap na sila ng reklamo sa nasabing brand ng tuna pero hindi umano nila ito ma-verify.

Pero matapos umanong mai-report ng ABS CBN News ang insidente ay agad silang nakipag-ugnayan sa mga Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) at doon nila nakumpirma na marami na nga ang nagrereklamo.

"Nagverify din ang DSWD doon sa ibang mga regions, pina-account pero ang alam ko kasi wala naman major complains. Pero hindi kasi yun ang batayan natin eh, kasi unang-una gusto talaga natin makarating sa benepisyaryo ay yung maayos na pagkain," paliwanag ni Reynoso sa panayam ng ABS CBN News sa telepono.

"Kung titingnan naman natin, walang kasalanan ang DSWD at hindi naman natin alam kasi yung laman. Kaya lang, kapag ganoon marami ang nagrereklamo ay hindi naman pupwedeng balewalain natin yun," dagdag nit.

"Kaya syempre naireport natin yun sa central office at hindi lang naman dahilan kasi yan ay nai-post sa ABS CBN News, marami nakakabasa, marami nakakaalam kaya’t na-verify din namin sa MSWDO may mga natanggap din talaga sila na mga reklamo tungkol dito sa tuna. Ang unang natanggap namin reklamo ay mga third week ng March pero hindi kasi namin siya ma-confirm."

May mga reklamo na rin umano mula sa Batangas, Cavite at Sorsogon.

Ayon rin kay Reynoso, posibleng mahirapan na silang mabawi ang mga naipamigay ng family food packs kaya ang papalitan na lamang nila ay ang mga hindi pa naipapamigay.

Maari naman umanong magreport sa DSWD ang mga residente kung may problema sa kanilang mga natanggap na canned goods.

Sa Barangay Maidlang sa Calapan City, marami sa mga residente ang inipon na lamang ang mga natanggap na delatang tuna dahil sa takot na kainin.

"Ay hindi naman po naming kilalang brand baka ang kapalit po niyan ay sakit ng tiyan o kaya madala sa hospital ay wala naman kami sapat na pera pampaospital," sabi ng residenteng si Shena Glyn Alcantara.

"Kung sana ay yung noodles na lang ang ibinigay nila mas nakakain kahit ng mga bata," dagdag pa niya.

Ayon pa sa isang residente, iba umano ang lasa ng tuna kaya hindi nila makain.

"Dahil po doon sa kaniyang lasa na hindi naman po ano sa aming panlasa," sabi naman ni Olive Alcantara.

Pero may mga residente naman na walang reklamo sa canned tuna dahil nakain naman daw nila.

"Okay naman po nagpapasalamat at may natatanggap," sabi ni Milen Moaje.

Ikinatuwa naman ng mga residente ang pahayag ng DSWD na papalitan ang mga nasabing canned tuna.

“Okay naman po na palitan dahil para makain naman dahil po sa akin ako po ay nalalansahan talaga kapag 'yun po talaga ipapakain talagang hindi po kayang kainin. Maraming salamat naman po kung papalitan nila," sabi ng residente na si Violeta Alcantara.

Una nang nilinaw ng DSWD na hindi pa expired ang mga canned tuna pero pinagpapaliwanag na nila ang supplier at manufacturer kung bakit kakaiba ang lasa at amoy nit.

Base sa nakasulat sa mga lata ng inirereklamong tuna nasa taon na 2025 pa ang expiration date nito.

Si Mayor Malou Morillo naman ng Calapan City nanindigan na walang problema sa delatang tuna ng DSWD.

Para patunayan, si Mayor Morillo mismo ang kumain nito.

“Okay naman wala naman amoy. Sabi nila mabaho hindi naman 'yung taste niya ordinary taste.”

“Pero yung sinasabi nila na hindi makain ng aso, ng pusa, hindi ako naniniwala doon kasi I myself nagbukas ako, tinikman ko nakita ko masarap naman. Actually, 'yung asawa ko pinatikim ko rin," ani Morillo.

Dagdag pa ni Morillo, hindi rin masyadong maalat ang nasabing tuna pero masyado umanong masabaw, kakaunti at maliliit na tila durog ang tuna flakes .

“Paano po nila sasabihing hindi masarap, malasa po at masarap, may laman kala ko nga ho may mushroom pa, ewan ko nga po siguro nga po depende sa panlasa niyo," aniya.

Nilinaw naman ni Morillo na hindi niya pipigilan ang DSWD kung kanilang babawiin at papalitan ang mga naipamigay ng mga food packs.

Wala pa ring pahayag ang manufacturer ng nasabing canned tuna na may address sa Baesa, Quezon City.

