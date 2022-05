Pulis sugatan sa engkuwentro sa NPA sa Northern Samar

Sugatan ang isang pulis matapos maka-engkuwentro ang mga umano'y miyembero ng New People's Army sa sa Barangay Osang, Catubig, Northern Samar alas 10:30 ng gabi ng Sabado.

Ayon sa militar nagkaroon ng bakbakan sa pagitan ng mga rebelde at magkasanig puwersa na tropa ng 20th Infantry Battalion at Northern Samar Police Provincial Office.



Ang mga sundalo at pulis nagbabantay sa lugat para masigurong magiging mapayapa ang halalan sa Northern Samar.

Ayon sa 803rd Infantry Brigade ng Philippine Army, unang pinaputukan ng mga rebelde ang grupo ng mga sundalo at pulis kahit nasa gitna ng presensya ng mga sibilyan.

Umabot nang sampung minuto ang bakbakan kung saan nasugatan ang isang pulis.

Isinakay naman sa helicopter ang sugatang pulis at ngayon ay ginagamot na sa hospital.

Ayon kay Lieutenant Colonel Joemar Buban, Commanding Officer ng 20th Infantry Battalion ang mga rebelde ay nagsasagawa umano ng Permit to Win at Permit to Campaign sa lugar.

Agad namang ipinag-utos ni Col. Perfecto Peñaredondo, 803rd Brigade Commander, na tugisin ang mga rebelde.

- ulat ni Sharon Evite