Nanawagan ang Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) para sa tatlong araw na “intense prayer” o taimtim na panalangin para sa halalan sa Lunes.

Siimula Linggo hanggang Martes ay inaasahan na bawat Katoliko ay magkaroon ng oras upang manalangin at magkaroon ng kaliwanagan kung sino ang karapat-dapat iboto.

Karamihan sa mga deboto ng Itim na Nazareno sa Quiapo ay maagang nagtungo sa simbahan upang ipagdasal ang malinis na botohan.

Ayon kay CBCP president at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, ang panalangin ang isa sa pinakamainam na paraan upang matulungan ang mga Pilipino sa pagpili nang ihahalal.

“We can only fight this battle in the best way we can – through prayer and well-discerned action,” ani David.

Hinimok din ng CBCP ang mga obispo at arsobispo na patunugin ang mga kampana ng simbahan sa umaga ng May 9 sa loob ng 10 minuto.

Simbolo umano ito nang pagtaboy sa mga ilegal na gawain ng ibang mga kandidato gaya ng vote-buying, paninindak at iba pang uri ng karahasan sa halalan.