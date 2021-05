‘Night Charity Parade’ iginawa ng grupo ng fire volunteers sa Quezon City

MAYNILA - Nag-ikot Biyernes ng gabi ang ilang kabataang miyembro ng fire volunteer group para mag-abot ng tulong sa ilang mga mahihirap na nadatnan nilang nakatira lang sa kalsada sa ilang bahagi ng Quezon City.

“Naisipan namin magsagawa ng ‘Night Charity Ride’ para sa ikakabuti ng mga nangangailangan sa panahon ng pandemya. Marami ang nahihirapan, marami ang hindi nakakakain," ani Sean Laurence Parra na isang estudyante na fire volunteer.

"Naisipan namin na gabi ito ganapin dahil ito makikita namin sino ang lubos na nangangailangan, sino ang kumuha ng basura, sino ang natutulog sa kalsada."

Nasa 20 fire volunteers ang sumama sa charity ride kung saan nag-ambagan sila para makabili ng kaunting pagkain at iba pang pangangailangan.

Fire rescue volunteers in Quezon City hold a “night charity ride” in areas such as Novaliches to give out food & some basic needs to homeless people they see in the streets.



📸:Joey Solis pic.twitter.com/78rZv7MPa8