Higit P500-K halaga ng hinihinalang shabu, nasabat sa Pasig

MAYNILA - Higit P500,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga awtoridad sa isang operation sa Pasig City, Biyernes ng umaga.

Ayon sa PDEA, itinimbre ng Bureau of Customs ang package na deklaradong “DVD instructional” mula Ohio, United States.

Nadiskubreng may lamang ilegal na droga ang package matapos itong dumaan sa x-ray examination at K-9 inspection.

Dumating umano ang package sa Pilipinas noong May 1 at naka-consignee sa isang Jerick Cresini. Dinala ang package sa Velasco Avenue sa Pasig at doon naaresto ang mga suspect na kinilalang sina Broderick Adriano at Analiza Torremana.

Kinasuhan na ng paglabag sa Section 4 or importation of dangerous drugs in relation to Section 26 A, or conspiracy to import dangerous drugs ng Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dalawang nahuli.--Ulat ni Gracie Rutao

KAUGNAY NA BALITA

Watch more in iWantTFC