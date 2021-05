Drive-thru, mall vaccine sites tugon ng Pasay, Makati para mapabilis ang pagbabakuna

MAYNILA - Ipinatayo na ang ilang mobile vaccination sites sa Makati at Pasay City para mapadali ang pagbabakuna kontra coronavirus disease (COVID-19) ng kanilang mga residente.

Ang Makati City, nagpatayo ng "Vax On the Go" drive-thru vaccination site.

Naglaan din sila ng mga service vehicle para dalhin ang mga bedridden na pasyente at mga person with disability (PWD) sa vaccination sites.

"Kasi siyempre yung transport groups natin naghihikahos dahil wala masyado pasahero, mag-aarkila kami ng tricycle para isang pasahero lang ang sakay niya para sila ang magsusundo at maghahatid sa ating mga seniors, PWDs at may comorbidities na magpupunta sa Vax on the Go," ani Makati Mayor Abby Binay.

Nagpatayo naman ng "Giga Vaccination Site" ang Pasay City sa isang mall sa lungsod na kayang magbakuna ng 2,000 katao kada araw.

Aabot sa 500 senior citizens ang binakunahan sa naturang site noong Huwebes.

Aminado ang alkaldeng si Pasay City Mayor Emi Calixto Rubiano na bumagal ang kanilang pagbabakuna dahil sa pautay-utay na dating ng bakuna mula sa national government.

"Hinihintay talaga natin pagdating ng bakuna pero kaya tayo mag-ganitong activity, pinakikita natin na handang-handa ang lungsod ng Pasay," ani Rubiano.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr., kung tuloy-tuloy ang pagdating ng bakuna, kaya nang makamit ang herd immunity pagdating ng Nobyembre.

"Itinaas na namin ang antas na kailangan may more or less 2 million to 3 million ang mabakunahan beginning June. We are set to receive more than 10 million doses monthly," ani Galvez.

Magmula Mayo 4 ay may 2,065,235 na Pilipinong nabakunahan na kontra COVID-19.

-- Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News

