Archdiocese of Manila, nag-alay ng misa para sa mga nasawi dahil sa COVID-19

Pinangunahan ni Bishop Broderick Pabillo, Apostolic Administrator ng Archdiocese of Manila, ang tinaguriang “Mass for the Dead" na ginanap sa Manila Cathedral sa Intramuros, Maynila. George Calvelo, ABS-CBN News

Sa gitna ng patuloy na lumolobong bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa bansa at pagdami ng mga namamatay dahil sa virus, nag-alay ng misa ang Archdiocese of Manila para sa kanila.

Alas-9 ng Sabado pinangunahan ni Bishop Broderick Pabillo, Apostolic Administrator ng Archdiocese of Manila, ang tinaguriang “Mass for the Dead" na ginanap sa Manila Cathedral sa Intramuros, Maynila.

Nag-livestream ang misa sa social media pages ng Manila Cathedral na sinubaybayan ng publiko na hindi pa rin personal na makadalo sa misa sa loob ng simbahan dahil sa pandemya.

Ayon kay Pabillo, layon nito na ilapit sa Panginoon ang pagdadalamhati ng mga nawalan ng mahal sa buhay sa gitna nitong pandemic.

Sa kanyang Homily, sinabi ni Pabillo na bukod sa misang ito, mayroon ding nakalaang 3 araw na prayer and charity para sa mga biktima ng COVID-19 at sa mga medical frontliners na patuloy na nakikipaglaban sa pandemya.

“You must be prepared, because the Lord can come and call you any time. Hindi po natin ine-expect itong coronavirus na ito. Before February 2020 it was out of our mind, hindi natin in-expect na magkakaroon ng ganitong kalaking surge sa buwan ng Marso ngayong taon. At hindi natin alam ano ang mangyayari sa susunod. Although meron na pong glimmer of hope, mayroon na pong pag-asang ibinibigay sa atin 'yung mga [vaccine] pero dahil sa mga variants na dumadating, parang dumidilim uli itong glimmer of hope na ito,” ani Pabillo.

Ayon naman kay Pabillo, ang kamatayan ay kapanganakan sa panibagong mundo kung saan matatagpuan ang ipinangako ng Panginoon.

Naniniwala si Bishop na magbibigay ng pag-asa ang sama-samang pagdarasal at pagdadalamhati.

NATIONAL DAY OF MOURNING

Samantala sa Mayo 9 ay ilulunsad naman ng isang people’s group ang virtual "National Day of Mourning" na naglalayong alalahanin at bigyang parangal ang mga pumanaw dahil sa pandemic.

Tinawag itong "Damay at Dangal," na inorganisa ng grupo nina dating Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo at Bibeth Orteza ng Concerned Artists of the Philippines.



Sinabi ni Taguiwalo na magsisilbi itong pambansang araw ng pagluluksa para ipagdasal ang mga pumanaw sa gitna ng pandemya hindi lamang dahil sa COVID-19 kundi gayundin ang mga pumanaw sa iba't ibang kadahilanan.

“Pinapakita naman natin ang pagkakaisa natin dito sa mga pumanaw, itong mahabang madilim na panahon ng pandemya. Ang May 9 ay National Day of Mourning— araw ng pagdarasal, panaghoy at pagtindig para bigyang dangal at bigyang pugay ang ating mga namatay hindi lang dahil sa COVID, marami ding namatay dahil sa pandemya," ani Taguiwalo sa isang radio program noong Mayo 7.

Sinabi ni Orteza na ang ideya ng pagkakaroon ng araw ng Damay at Dangal ay para mabigyan ng pagkakataon na magluksa ang mga naulila ng mga biktima ng pandemya.

Ikinalulungkot ni Orteza ang sitwasyon ng kanilang pamilya at ng iba pang mga namatayan na hindi man lang nakapagbibigay ng parangal sa mga pumanaw nilang mahal sa buhay dahil sa pandemya.

“Walang closure, kaya nga kailangan na magkaroon ng isang national day of mourning. Walang nagawang ritwal ang pamilya, tapos nagpaalam ako, sinabi ko na puwede ba akong magpunta kahit sa labas man lang ng crematorium kakaway lang ako sa asawa niya at mga anak, hindi rin nila ako pinayagan. 'Yun ang masakit, 'yung walang closure. Alam ko na kung gaano kasakit 'yun para sa'yo na hindi mo nakita, hindi mo man lang naihatid sa huling hantungan. Bilang Pilipino, parang ninakaw sa atin 'yung ritwal ng pagbibigay pugay sa mga namatay," ani Orteza sa parehong radio program.

Kasama sa programa ang isa sa tinaguriang Cabuyao 11 na si Casey Cruz, spokesperson ng Bagong Alyasang Makabayan-Southern Tagalog na inaresto ng mga pulis noong Hulyo 2020 matapos magprotesta laban sa Anti-Terror Law sa Cabuyao, Laguna.

Inalala ni Casey ang pagkamatay ng kanyang ina na si Maria Theresa Cruz na isang nurse sa Cainta Municipal Hospital sa kasagsagan ng COVID-19 cases sa bansa noong Marso 2020.

Muling naging sariwa kay Casey ang masakit na reyalidad na kalagayan ng mga medical frontliners sa bansa sa gitna ng pandemya.

“Naisip ko na if she was able to survive last year at nakapagpatuloy siya as a nurse, eventually the system will fail her, eventually she will die. Kasi nung nakita ko na andaming walang hospital beds, 'yung bakuna nag-uunahan pa lahat para magkaroon ng bakuna. Naka-survive man siya that time, nakapasok pa rin siya sa work niya, mamamatay at mamamatay siya. I feel hopeless somehow sa nangyayari sa sobrang dami nang nangyayari sa pandemya," ani Cruz.

Hinikayat ng mga organizer ng Damay at Dangal event ang mga namatayan na makibahagi sa kanilang programa sa Linggo, alas-5 ng hapon, at magbahagi ng kanilang mga alaala at karanasan.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more in iWantTFC