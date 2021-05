2M AstraZeneca vaccines dumating na; 1st batch ng Pfizer posibleng dumating sa Lunes

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Dumating na sa Pilipinas ngayong Sabado ang dagdag na 2 milyong doses ng AstraZeneca vaccine na donasyon mula sa COVAX facility ng World Health Organization (WHO).

Bago mag-1 ng hapon lumapag sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 ang eroplanong may dalang higit 2 milyong doses ng AstraZeneca vaccines.

Ito na ang pinakamalaking shipment ng mga bakuna na natanggap ng bansa mula sa nasabing donor.

Pinayagan na muli ng Department of Health (DOH) ang pagtuturok ng nasabing bakuna sa mga edad 59 pababa matapos pansamantalang suspendehin noong Abril, sa gitna ng mga pambihirang insidente ng blood clot sa Europa.

Dinala muna ang mga bakuna sa cold storage facility sa Marikina, bago ipamahagi sa mga bayan at siyudad sa buong bansa simula sa Linggo.

“Majority ng 525,000 na binigyan natin ay mga ospital. Yan ang irereserve natin kaagad ng 2nd dose. Yung remaining na 1.4 million will be distributed to different areas nationwide. NCR plus, Region 4A at 3, Metro Davao, Metro Cebu, CAR, Zamboanga,” ani vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Nitong Biyernes, 1.5 milyong doses ng Sinovac vaccine na binili ng gobyerno ang dumating sa bansa.

Aabot naman sa 193,000 doses ng Pfizer vaccine ang nakatakdang i-deliver sa bansa. Ito ang unang batch para sa nasabing brand na darating sa bansa

Mapupunta ang mga dose sa Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, at iba pang lugar na kayang mag-imbak ng mga bakuna sa temperaturang -70 degrees Celsius.

Parating na rin ang iba pang bakuna.

“Yung AstraZeneca doses procured by LGUs and private sector will be coming in June. 1.3 million and another 800,000 in July. It will be coming from the plant in Thailand,” ani Galvez.

Ayon pa kay Health secretary Francisco Duque III: “We will also have COVAX Pfizer 1.1 million doses, additional 500,000 Sinovac doses, 2 million Sputnik V by Gamaleya.”

Inatasan na rin ni Duque ang DOH na maghain ng emergency use authorization sa Food and Drug Administration para sa donated Sinopharm vaccines, para hindi na ito kailangang isauli pa sa China.

Unang iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na isauli ang mga bakuna ng Sinopharm matapos siyang bakunahan nito.

Higit 7.5 milyong COVID-19 vaccine doses na ang natatanggap ng bansa.

Nasa 5 porsiyento pa lang ito ng target na 140 milyong doses para makamit ang herd immunity.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News