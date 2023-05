2 patay, 4 sugatan sa banggaan sa Ilocos Sur

Larawan mula sa Tagudin Police Station.

Dalawa ang patay at 4 ang sugatan, kabilang ang 2 menor de edad, matapos bumangga ang AUV sa isang trailer truck sa Tagudin, Ilocos Sur nitong Sabado.

Sa imbestigasyon ng Tagudin Police Station, sa kurbadang bahagi ng kalsada sa Barangay Jardin nag-overtake ang AUV sa sinusundang sasakyan at bumangga sa kasalubong na truck.

Sa lakas ng impact, patay ang 41 anyos na driver ng AUV at ang kamag-anak nito na pasahero ng auv na 65 anyos na lola.

Sugatan ang 4 na pasahero ng AUV na kamag-anak din ng dalawa na edad 31, 36, 10, at 8 na nagpapagaling sa ospital.

Ang mga biktima ay taga-Baguio City at papunta sana sa Vigan City, Ilocos Sur nang mangyari ang insidente.

Nakasuhan ng reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injuries at damage to property ang 44 anyos na driver ng truck.

—Ulat ni Dianne Dy

