Watch more News on iWantTFC

Matinding hamon ang hinarap ng electoral board na may dalang isang vote counting machine patungo sa Maliwanag Elementary School sa bayan ng Esperanza, Agusan del Sur.

Sa mga video na ibinahagi ng DepEd supervisor official na si Janel Llanos, makikita ang hirap at pagod sa pagbiyahe nila ng VCM noong Biyernes.

Aabot sa halos limang oras ang pagsakay nila sa bangka kasama ang VCM para maabot ang voting center.

Aniya, bangka ang pinakamadaling paraan sa pagbiyahe patungo sa kanilang voting center.

"Ang challenges po ay ’yung river is may part na medyo mababaw, kaya kailangan pa naming itulak ’yung bangka," ani Llanos.

Inabutan din sila ng ulan sa kalagitnaan ng biyahe. Pero hindi naman daw nabasa ang VCM na nasa loob ng ballot box.

Gabi na nang dumating sila sa voting center, pero ayon kay Llanos, ligtas naman silang lahat pati na ang VCM.

"Other challenges is kailangan pa namin umuwi, mag-travel kahit madilim o gabi na kasi need pa mag-submit ng report, ani Llanos.