Naghahanap pa ng mga volunteer ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting para mag-encode ng election returns para sa Halalan 2022.

Ayon sa PPCRV, dapat kayang mag-type at dapat fully vaccinated ang mga ito.

Kabilang sa mga volunteer si Richard Santos, na nag-walk in bilang encoder sa unang automated elections noong 2010.

Ngayong 2022, siya na ang nakatoka sa mga volunteer na mage-encode ng unofficial parallel count ng PPCRV.

"Nakita namin nag-iinstill sa kanila yung ginagawa namin yung naramadaman namin ng passion to serve. Nakikita namin na sila na ang papalit sa amin if ever so right now we are training them pinapalakas namin loob nila kung ano man ang sinasabi sa labas ng PPCRV," ani Santos.

Kasama niya ang isa sa mga bagong volunteer na si Jonathan Suguitan na nakatoka naman sa pagtanggap ng kopya ng election returns.

"'Yung social life imbes na magpahinga ka kailangan mo ibuhos yung natitira mong oras para rito kasi sa nalalapit sa election.. every three years lang naman ito ano ba naman yung isang buwan lang na sakripisyo para sa eleksyon," ani Suguitan.

Bukas pa ang website nila para tumanggap ng volunteer.

Aabot sa 500,000 volunteers ang kinakailangan ng PPCRV para sa halalan sa Lunes.

Ayon sa website, May 11 onwards ay nangangailangan sila ng volunteer encoders.

Sa isang araw, aabot ng 200 encoder ang kakailanganin.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News