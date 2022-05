Watch more News on iWantTFC

MANILA – Candidates cannot suggest that the only reason they would lose the elections is if they were cheated, the camp of presidential candidate Leni Robredo said on Saturday.

Barry Gutierrez, Robredo’s spokesman, said there was nothing wrong with rival Ferdinand "Bongbong” Marcos Jr.’s call to guard the ballot, but the problem arises when more is implied behind the message.

“Lahat naman ng kandidato dapat talaga nagpo-promote ng malinis na eleksyon ... Pero ang hindi ko gusto at hindi ko matanggap dito sa ginagawa nilang ito parang pinapalabas na ’pag natalo sila e daya lang ’yun,” Gutierrez told ABS-CBN's TeleRadyo.

“Hindi totoo ’yan. Hindi pa tapos ang eleksyon, hindi pa tayo nagka-cast ng boto dito sa Pilipinas although nagsimula na ang OFW voting.

“Kung bantay lang (ng boto), walang isyu diyan. Pero kung ang implikasyon, ‘Bantayan n'yo dahil ang talo na lang dito ay dadayain tayo’ e hindo totoo ’yan.”

In a video, Marcos urged his supporters to “protect” the votes and prevent them from getting “robbed” again.

Gutierrez said Marcos’ assertions were anchored on his false belief that he was cheated in 2016. "Ilang beses nang na-establish ’yan sa recount sa desisyon ng Korte Suprema, 15-0, na siya ay talo noong 2016," he said.

Robredo's spokesman said he is confident that the lone female presidential bet will again defeat the dictator's son.

"Kung hindi lang dahil sa 'fake news' sa social media hindi na natin pinag-uusapan na mananalo si VP Leni sa eleksiyong ito. Siguradong lamang na lamang na siya, pero dahil nga sa anim na taong paninira, paglalabas ng kung ano-anong kasinungalingan tungkol sa kaniya, at sa kabila naman nito paglalabas ng kasinungalingan tungkol doon sa kaniyang karibal na positibo, e nandito tayo sa puntong ito," he said.

– TeleRadyo, May 7, 2022