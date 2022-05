The slate of the Partido Lakas ng Masa, led by presidential aspirant Leody De Guzman, faces the crowd during their miting de avance in Quezon City on May 4, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News.

MANILA – Despite a lack of resources, Partido Lakas ng Masa’s election run was "good enough," presidential bet Leody de Guzman said Saturday.

"Good enough ’yung aming nagawa sa nakaraan considering na wala kaming billions na tulad nung iba, lalo na si (Bongbong) Marcos, na kayang magbigay ng t-shirt, kayang magpamotorcade," the labor leader told reporters.

"Wala kaming pera at walang materyal na pwedeng ibigay pero sa usapin ng kampanya, ng mga sorties at plataporma ay lamang na lamang kami sa kanila at sa pakikipagdebate para ilaban ’yung kawastuhan ng reading sa problema ng bansa at doon sa solusyon."

While he is ready to face defeat, De Guzman touted anew the new milestones he achieved on the campaign trail.

"Alam mo ’yung aking kontribusyon sa kilusang pagbabago sa nakalipas na mahigit 30 taon, in seven months dito sa aming kapangahasan ito na ambisyunin ang imposible inabot, nilagpasan ’yung aking kontribusyon sa kilusang pagbabago ng aking seven months na paglahok sa kampanya kaya ako ay masaya," de Guzman said.

"Kung ano ang kahinatnan, prepared kami kung matalo kami. OK lang ’yan dahil hindi pa naman talaga nababago ’yung sistema ng pulitika natin dahil trapo pa rin, dynastic pa rin, personality pa rin. Expected namin na maging isa kami doon sa siyam na matatalo.

"Hindi kami para bang malulungkot o bothered sa magiging resulta. Actually, pagkatapos ng election na ito, magsisimula kami nang masayang-masaya kargado ng tagumpay doon sa objective kasi naiangat namin nang triple, o doble ’yung aming ginagawa sa nakaraan na para sa pagbabagong panlipunan."

The labor leader hopes workers will absorb his party’s message and translate to votes on Monday.

"Hindi ko kayang tansyahin pero ako’y naniniwala na kami’y makakakuha ng tamang boto dahil kami ay nagdadala ng isyu ng manggagawa na siyang marami, ng magsasaka na siyang marami rin. Umaasa kami na sa huling mga oras bago ang eleksyon ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang boto," he said.

"Dapat ay track record ng kandidato, plataporma ng kandidato ang maging totoong batayan nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng isang matinong pamahalaan, ng isang matinong lipunan at hindi lipunan ng mga trapo at dynasty na ang layon nila ay magpayaman nang magpayaman at ang isang mabilis na paraan ay magnakaw nang magnakaw."

This was the last event De Guzman and running mate Walden Bello held to conclude the campaign period.

They held their miting de avance last Wednesday at the Quezon Memorial City with PLM senatorial bets Atty. Luke Espiritu, Roy Cabonegro, and David D'Angelo who were joined by guest candidate Elmer "Bong" Labog, who is supporting Vice-President Leni Robredo and Sen. Kiko Pangilinan.

Guest candidates who are also supporters of the Leni-Kiko tandem, Risa Hontiveros and Teddy Baguilat sent representatives while Leila de Lima and Neri Colmenares gave video messages.