TAIWAN – Hindi pa rin nakatatanggap ng kanilang postal ballots ang ilang Pinoy sa Taiwan para sa Halalan 2022 overseas voting. Pinaiiral ang dalawang paraan ng pagboto sa bansa: sa pamamagitan ng personal mode of voting at postal mode of voting.

Ayon sa chairman ng MECO, hindi sila nabigyan ng panahon para repasuhin ang listahan ng registered Filipino voters sa bansa patungkol sa kung sino ang sakop ng postal.

“Namili yata randomly ng limang libo dito lang sa Taipei na postal voting. Sabi ng mga tao: “ayaw naman namin nyan” di ba nagugulat kami bakit ganyan.” Tapos...out of 73 thousand, 15 thousand postal voting ang napili nila. Sabi ng mga botante they were chosen randomly you see, kaya nagprotesta sila,” pahayag ni MECO Chairman and Resident Representative Wilfredo Fernandez.

At dahil COMELEC ang nagpatupad, wala nang magagawa ang MECO kundi ang ipatupad ang patakaran.

Isa ang Pinoy na si John Mancia, factory worker sa Taichung sa labinlimang libong (15,000) Pilipino sa Taiwan na boboto sa pamamagitan ng postal voting ngayong halalan. Personal niyang kinuha sa tanggapan ng MECO ang kanyang balota.

“Nagpostal voting po ako galing po ako ng Taichung kasi ngayong araw na ito ang day-off namin. Ito lang ang bakanteng araw para bumoto kasi pag weekdays wala na kaming time pumunta dito, malayo pa yung bibiyahein namin,” sabi ni Mancia.

Mano-mano ang pagboto sa postal voting. Pagkatapos bumoto, ipadadala ng botante ang matatanggap na balota pabalik sa Embahada, Konsulado o MECO pagkatapos itong sulatan. Pero may mga nababahalang botante sa postal voting. Dagdag na suliranin din na marami sa mga postal voter ang hindi pa rin nakatatanggap ng postal ballots isang linggo bago ang Mayo a nueve.

“Hanggang ngayon talaga wala pa akong narereceive na voting packet ko. Okay naman sana na postal voting ako, hindi na ako makagastos ng pamasahe at iwas din sa COVID, pero haayyy naku Taipei COMELEC, hindi pa talaga ako nakatanggap, so ano ang gagawin ko ngayon,” sabi pa ni Rose Maghuyop, isang Pinay caretaker sa Taichung.

Umaasa pa rin ang MECO na marami ang makaboboto hanggang sa Mayo a nueve kahit na may restrictions sa paglabas na pinapatupad ang mga kumpanya dahil sa pagtaas ng bilang ng mga migrant workers na nagpositibo sa COVID-19.

