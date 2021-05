Utos ni Duterte vs face mask 'violators' ibabatay sa mga ordinansa: pulisya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nilinaw ng Philippine National Police (PNP) na mga ordinansa ng mga lokal na pamahalaan ang susundin sa panghuhuli sa mga wala o mali ang pagsuot ng face mask, alinsunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Maaalalang inatasan ni Duterte ang pulisya na damputin at ikulong ang mga mahuhuling hindi o mali ang pagkakasuot ng face mask, direktibang kinuwestiyon ng maraming rights groups.

Pero paliwanag ni PNP spokesperson Brig. Gen. Ronaldo Olay, kadalasang babala o sita lang ang ginagawa nila sa unang offense, multa sa ikalawa, at community service sa ikatlo.

Mangyayari lang aniya ang pag-aresto kung habang binu-booking ang walang mask ay may makikitang may pending arrest warrant laban sa kanya.



May mga paglabag din aniya na kailangan ng inquest proceedings tulad ng disobedience to person of authority o direct assault.

Posible ring tiketan ng LGU ang mga repeat offender.

"Ganu'n po ang nakalagay usually sa mga ordinances natin na ang unang paglabag ay dadalhin siya sa istasyon pero bibigyan po siya ng warning. Ang pag-e-exercise po at pagbibilad sa araw ay hindi naman po kasama sa ordinances," ani Olay.