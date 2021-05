TINGNAN: Shabu isinilid sa sachet ng seasoning

Retrato ng PDEA Masbate

MASBATE CITY—Nasa P68,000 halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa 33-anyos na si alyas ‘Carabao’ sa buy bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, Huwebes ng gabi.

Isinilid umano ng suspek sa sachet ng artificial seasoning ang 10 gramo ng shabu.

Narekober ng PDEA ang buy-bust money at kinumpiska ang motorsiklo ng suspek.

Anila, kabilang ang suspek sa top provincial target list, at nakatakdang kasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

"The anti-illegal drug crackdown in the province of Masbate will be relentless especially that we are gearing towards a drug cleared province," ani Agent Van Dyke Nery Fedilson, provincial head ng PDEA Masbate. —Jonathan Magistrado