Smuggled na karne at medical supplies mula China nasamsam sa Maynila

MAYNILA — Nakumpiska ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) at Manila City Hall ang tinatayang nasa P15 milyong halaga ng mga pinuslit na mga karne at medical supplies galing umanong China.

P15M worth of smuggled pork, chicken , fish and dumplings from China were seized in Tondo by the NBI-NCR, BOC & Manila Veterinary Inspection Board. pic.twitter.com/GgEeHowqt6