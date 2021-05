School campsite sa Tarlac City, ginawa munang COVID-19 quarantine facility

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Binuksan ng isang eskwelahan ang kanilang camping grounds upang magsilbing malaking COVID-19 quarantine facility na matatagpuan sa Brgy. Culipat, Tarlac City.

Ayon kay Dr. Ruth Tulabot, presidente ng Tarlac Christian College at isa ring COVID-19 survivor, nakita niya ang hirap na makakuha ng kwarto sa mga ospital noong siya ay nagkaroon ng COVID-19.

Kaya naman ito ang naging inspirasyon ng kanilang pamilya para ipahiram pansamantala ang kanilang camping grounds para gawing isolation facility.

Ang naturang grounds ay may 300 bed capacity na ipinahiram nila ng libre sa lokal na pamahalaan. Dito puwede mag-isolate ang mga asymptomatic COVID-19 patients sa lungsod.

May kaniya-kaniyang banyo ang bawat kwarto para sa kaligtasan ng mga pasyente. Dalawang doctor at anim na nurses mula sa city health department ang nakatalaga sa facility at may mga pulis upang masigurong ligtas ang lugar.

Sagot ng LGU ang pagkain ng mga pasyente, disinfection at pagkolekta ng basura sa lugar.

May alok din namang activities ang grupo nina Tulabot, tulad ng Bible study at pagpapatugtog ng mga Christian songs at pagbibigay ng mga “welcome kits” sa mga pasyente.

Sa mga nais magpaabot ng donasyon para sa mga pasyente, maari kayong makipagugnayan sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Tarlac o kaya’y sa TCC hotline na 0917-514-9067.