Duterte umatras sa debateng siya ang naghamon vs Carpio; itinalagang kapalit si Roque

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Matapos hamunin si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa debate ukol sa West Philippine Sea, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang umatras at itinalagang kapalit si Presidential Spokesman Harry Roque.

Matatandaang matapang na hinamon ni Duterte si Carpio noong Miyerkoles para sa debate.

"Itong Carpio naman, sulat nang sulat ng mga desisyon, para sa kanyang utak lang. Isa ring ugok ito. Supreme Court justice. Pareho man tayong abugado. Eh gusto mo magdebate tayo?" ani Duterte.

Noong Huwebes ay pormal na tinanggap ni Carpio ang hamon ng Pangulo.

"Without hesitation. He asked for it, and yes, I will accept. Gladly," sabi ng dating mahistrado.

Pero nitong Biyernes ng hapon ay nag-iba ang ihip ng hangin dahil umatras si Duterte, base raw sa payo ng mga gabinete at senador.

"Handang-handa po sana ang presidente na dumebate pero kagabi po ay tinanggap po niya ang advice ng ilang miyembro ng gabinete... na unang una, wala pong magiging mabuting resulta itong debateng ito para sa sambayanang Pilipino," sabi ni Roque.

Paliwanag pa ng Palasyo, hindi puwedeng humarap ang Pangulo sa debate dahil baka may makompromiso siyang mga sensitibong impormasyon na hindi dapat ipaalam sa taumbayan.

Isa pa, hindi umano pantay ang antas ni Carpio at Duterte, sabi ni Roque.

"Bakit papayag sa debate, eh nakaupong presidente naman si Presidente Duterte, at si Antonio Carpio, bagamat siya ay dating mahistrado, ay ordinaryong abugado na ngayon. Parang hindi naman po tabla," ani Duterte.

Pero maaari pa rin namang matuloy ang inaabangang debate dahil tinatalaga ng Pangulo si Roque na harapin si Carpio para sa kanya.

"Ang pagdedebatihan po malinaw: unang una, sino ang responsable sa pagkawala ng teritoryo ng Pilipinas? Si Presidente Duterte ba, o ang ibang administrasyon? Pangalawa, tama ba ang sinasabi ni Antonio Carpio na binalewala ng Presidente ang panalo ng Hague tribunal? Retired Justice Antonio Carpio, it would be a pleasure to debate against you. I’ll see you at the designated time and place," ani Roque.

Pero hindi na kinagat ni Carpio ang hamon ng Palasyo.

"I will not engage in a useless exercise that will only detract the public’s interest on the vital outstanding issues on the West Philippines Sea," ani Carpio.

—Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News