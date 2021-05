‘Kaso ng COVID-19 variant na unang nakita sa India, di pa nakikita sa Pilipinas’

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Aabot sa 21 bansa ang sinasabing napasok na ng B.1.617 variant ng coronavirus disease (COVID-19), na variant na unang nakita sa bansang India.

Bagama't hindi pa itinuturing na variant of concern, may ilang mutation ang nakita rito na may pagkakahalintulad sa mutation ng ilang variant of concern: ang L452R at ang E484Q.

"Yung mutation ng L452R mutation associated siya sa increased transmissibility and reduced antibody neutralization, and the E484Q mutation increases the binding capacity of the ace2 receptor, which may help the virus escape immune response," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Kahit may katangian ang B.1.617 variant na nagpapakitang mas nakakahawa ito at posibleng may epekto sa bisa ng bakuna, hindi pa rin ito itinuturing na variant of concern ng mga eksperto.

Ang magandang balita, wala pang nade-detect na B.1.617 variant ang Philippine Genome Center sa mga sample na kanilang pinroseso.

Aminado ang DOH na hindi talaga sapat ang bilang ng mga sample na naisasailalim sa genome sequencing, kaya hindi pa lubusang masabi kung ano ang variant na laganap sa bansa.

Pero paliwanag ni Vergeire, hindi naman ito ang pangunahing layunin ng sequencing sa ngayon.

"Unang-unang question sa 'tin is detection. Dapat malaman natin if this kind of variant or variant under investigation is already present in the country. Pangalawa, dapat malaman kung nasaan ang mga variant na ito. Pangatlo, dapat malaman if these variants [are] causing the rise in cases, at pang-apat, dapat malaman natin ang clustering of cases," ani Vergeire.

Kahit pa ilang bansa na ang nakakatala ng B.1.617 variant, hindi pa puwedeng ipatupad ang travel restriction sa lahat ng bansang ito lalo't may mga bansang iilan lang ang nire-report na positibo sa variant, ayon kay Vergeire.

"The decision was 'Let's confine first the restriction dito sa mga bansang sa tingin natin malaki ang [probability] na mataas na ang variant sa kanilang lugar. As to the other countries na hindi kasama sa restriction, we are implementing stricter border control where in we have to ensure the 14-day quarantine," ani Vergeire.

Muli namang tumaas ang bilang ng mga pumasok sa bansa na may travel history sa India. Mula sa 149 noong Huwebes, 155 na ito. Pero nananatiling lima ang kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19.

Sinabi rin ng DOH na sapat pa naman ang suplay ng oxygen sa bansa kahit lumabas sa kanilang survey na may iilang ospital at infirmary na nagsabing nakakaranas sila ng kakulangan ng oxygen.

Para matugunan ito, nakipag-usap na ang Department of Trade and Industry sa mga planta, ayon sa DOH.

"Nakausap na nila 'yung tatlong malalaking gawaan o nag-ge-generate para sa 'ting mga ospital sa Pilipinas. Mayroon sa Cebu, Calamba at meron sa Taguig. Nakausap po nila lahat 'yan at meron pong pag-uusap na on how we can generate more oxygen so that we can be ready and we can prepare our health system if in case, and we hope not, na magkaroon ng mas mataas na pangangailangan sa oxygen supply," ani Vergeire.

Ayon sa DOH, 14,000 tonelada ng oxygen ang nakokonsumo ng bansa. Sa bilang, 5,300 ay galing sa Metro Manila.

Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang B.1.617 variant ang dahilan ng record-surge sa India, na ngayong linggo ay pumalo na sa higit 20 million ang kabuuang kaso.

Itinuturong "variant of interest" ng World Health Organization ang B.1.617, na binansagan na ring "double mutant."

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News