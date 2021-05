Paggamit ng dagdag-modular facilities sa Batangas Medical Center umarangkada na

MAYNILA - Umarangkada na ang paggamit ng mga panibagong coronavirus disease (COVID-19) modular facility sa Batangas Medical Center (BATMC), kasunod ng pagpapasinaya sa pasilidad noong nakaraang linggo.

Ayon kay BATMC Director Dr. Ramoncito Magnaye, kaya na ulit nilang kumuha ng dagdag pang pasyente, kung dating umaabot sa 90 porsiyento hanggang 100 porsiyento ang kanilang occupancy level.

"Nadecongest ng kaunti, ibig sabihin hindi na yung mag 90 percent to 100 percent (occupancy level) 'yung dati naming rooms , we have now breathing space more available for COVID patients, for Batangas - Calabarzon and even coming from Metro Manila,” ani Magnaye.

Sa ngayon, may 7 na naka-admit sa isolation facility, habang may 2 pasyenteng inilagay sa ICU.

May 21 kuwarto ang panibagong pasilidad para sa isolation habang may 10 kuwarto naman sila para sa critical care.

Mayroon din itong single beds bawat kwarto, sariling palikuran, negative pressure, at antibacterial flooring.

"May special rooms for infectious diseases for airborne droplets, ibig sabihin may air exchange doon, nagsi-circulate yung air tapos negative pressure, parang sina-sanction inilalabas outside, so hindi nakukulong yung virus kahit positive at nag-i-istay dun,"ani Magnaye.

Samantala, ipinaliwanag naman ni Magnaye ang mga balitang humihingi ng time-out ang ilan sa kanyang mga medical frontliners dahil sa naging surge ng COVID-19 cases noong nakaraang buwan.

Nanawagan naman siya ng maagang koordinasyon lalo at may dadalhing pasyente galing sa ibang lalawigan maging mga galing sa NCR.

"Naririnig ko yan sa radyo at sa tv pero sa amin naman parang hindi, it's just that it's been one year more than eh talagang napapagod din naman yung mga health care worker," ani Magnaye.

Dagdag niya: "For as long amin lang panawagan ay icoordinate kasi ang mahirap yung basta pupunta, walk-in lalo na kung asymptomatic o mild hindi talaga natin siya priority kasi ang priority ng hospital is moderate and the severe and the critical yung pang hospital talaga, yung iba kasi nirerefer natin sa mga temporary treatment and monitoring facilities o yung mga LGU’s or yung mga hotels, na yun naman yung sinasabi ng IATF," ani Magnaye.

Sa ngayon, may 4 medical frontliners ng ospital ang nagkaroon ng COVID-19 at naka-admit mismo sa ospital, habang 3 ay naka-isolate sa isolation facilities.

Nasa 70 porsiyento naman ng higit 1,000 empleyado ng ospital ang nabakunahan na kontra COVID-19.

-- Ulat ni Andrew Bernardo

KAUGNAY NA VIDEO:

