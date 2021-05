12 Pinoy sa MV Athens Bridge mula India nagpositibo sa COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA (2ND UPDATE) - Labindalawa mula sa 21 Pilipino na nakasakay sa MV Athens Bridge mula India ang nagpositibo sa COVID-19.

Dalawa sa 12 rito ang nasa kritikal na kondisyon at nasa medical facility na. Ang natitirang 10 ay hinatiran ng mga medical equipment sa loob ng barko para doon muna mag-quarantine.

Umalis ang barko sa India noong Abril 22 at dumating sa Vietnam Mayo 1 para sa RT-PCR test. Dito nalaman na positibo ang 12 tripulante ng MV Athens Bridge at agad na ipinauwi ang mga tripulante sa Pilipinas.

Bukod sa Vietnam, nakarating, nagdiskarga, at nagkarga ng container ang barko sa China, Hong Kong, Singapore, at Malaysia. Nang makarating ng Malaysia ay dito iniulat na nagkaroon na ng sintomas ng COVID-19 ang mga tripulante.

Kahapon, Mayo 6, natanggap ng Philippine Coast Guard ang hiling ng kapitan ng barko para sa isang medical evacuation ng crew members nito.

Dumaong ang barko sa OSS Port of Manila. Iisa na lang ang oxygen tank nila nang pauwi na sila ng Maynila, pero noong Huwebes lang sila napaangkla malapit sa Manila Bay at Sangley sa Cavite.

Naging konsiderasyon din kasi kung papayagan sa loob ang mga barko lalo na at may travel ban sa mga nanggagaling sa India.

"They were coordinating with us and were appealing na ipadaong 'yung barko dahil kailangan ng tulong ng 2 crew member. So what we did, we accommodated, they were allowed to dock and 'yung 2 severe in-extract at dinala sa isang ospital sa Maynila thorugh the Bureau of Quarantine. Sila ngayon ay nakaconfine na," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sinigurado ring walang ibang barko o bangka na makalalapit sa MV Athens Bridge.

Ayon sa Maritime Industry Authority (Marina) ng Pilipinas, mayroon na rin daw doktor na nag-aasikaso sa mga tripulante mula Bureau of Quarantine.

Tinutulungan din umano sila ng ilang miyembro ng Philippine Coast Guard.

"'Yong 10 na natitirang positive, yun naman ay asymptomatic sila so far, at 'yung ibang hindi nag-positive ay sila ang nag-aasikaso nitong 10," paliwanag ni Marina OIC Office of the Deputy Administrator for Planning Capt. Jeffrey Solon.

Dagdag pa ni Solon, naka-close monitoring na ang mga tripulante ng barko at maituturing na "high risk" dahil matagal silang magkakasama.

Sa naunang pahayag, sinabi rin ng opisyal ng Marina na maaaring nakuha ng mga Pinoy ang coronavirus mula sa stevedores o ang mga taong nag-a-unload ng mga kargada ng barko.

"Ang situation kasi sa isang container vessel karamihan no'n ay may mga stevedores na sumasampa para tanggalin 'yung mga lashing bars o 'yung mga bakal na humahawak ng container… itong mga stevedores na ito ang umaakyat sa barko. So maaaring doon nagkakahawaan," ani Solon.

Pinapasuri na rin daw sa Philippine Genome Center ang samples ng mga nagpositibong tripulante para malaman kung COVID-19 variant mula India ang nakahawa sa kanila.

"Wala pa ho kaming info niyan but definitely 'yung kanilang swab samples, specimen pinadala na 'yan... national interest po ito, kailangan talagang malaman ito ng lahat. Sana po ay 'yung regular lang at hindi ang double [mutant] variant ng India," aniya.

Ayon sa manning agency ng mga tripulante, sagot nila ang gastos at inaasikaso rin ang paglipat ng mga naiwan sa barko sa mas maayos na quarantine facility.

Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang B.1.617 variant ang dahilan ng record-surge sa India, na ngayong linggo ay pumalo na sa higit 20 million ang kabuuang kaso.

Itinuturong "variant of interest" ng World Health Organization ang B.1.617, na binansagan na ring "double mutant."

- May ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News

ABS-CBN TeleRadyo, May 7, 2021