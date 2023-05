LONDON - Ilang miyembro ng militanteng grupong Anakbayan ang nag-rally sa harap ng Philippine Embassy sa UK upang ihatid ang kanilang mensahe kay Pangulong Ferdinand Marcos, Jr.

“Marcos Not Welcome” at “Stop The Killings” ang laman ng kanilang placards at panawagan. Itinaon ng grupo ang kanilang protesta sa pagdalo ng pangulo sa koronasyon nina King Charles lll at Queen Camilla ngayong May 6.

