11 suspek sa 'scam call center' sa Pampanga, kinasuhan

PAMPANGA — Sinampahan na ng reklamo sa piskalya ang 11 tauhan ng sinalakay na establisimyento sa Mabalacat, Pampanga noong Huwebes, kung saan mahigit 1,000 ang nasagip na umano'y mga biktima ng human trafficking.

Isinagawa sa Department of Justice (DOJ) ang inquest sa mga suspek na umano'y mga manager o supervisor ng mga biktima.

Bukod sa human trafficking, mahaharap din sa kasong serious illegal detention ang mga ito matapos isumbong ng mga nasagip na pinipigilan sila makalabas ng gusali, ayon kay DOJ Deputy City Prosecutor Atty. Darwin Cañete.

"Itong mga witnesses namin, para silang kulong doon, serious illegal detention, they want to go home, they want to get out of the contract or arrangement nila, kinukulong sila. They were not allowed to go outside the premises. Basically parang white slavery, trafficking persons talaga," ani Cañete.

Aalamin rin umano kung may kaukulang dokumento ang mga biktima nang magpunta at magtrabaho sa Pilipinas.

"We also are checking how they got in the country, considering that they have no work visa, how they were recruited. The fact that they were even present to work without without any kind of permit or visa, human trafficking talaga'yon," giit ni Cañete.

Pasado alas-7 ng gabi noong Huwebes nang pasukin ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG), PNP Special Action Force at PNP Intelligence Group ang isang gusali sa Clark Sun Valley Hub, sa Mabalacat City.

"Nagsurveillance tayo, pinag-aralan natin, pero napatunayan naman natin na totoo so we applied for warrant to disclose computer data," ayon kay PNP-ACG spokesperson Police Capt. Michelle Sabino.

Kabilang sa mga nasagip na biktima ang 1 Hong Kong national, 143 Indonesian, 307 Chinese, 389 Vietnamese, 40 Nepalese, 5 Thai, 2 Taiwanese, 7 Burmese, at 171 na Pilipino.

“Initially nare-recruit sila online, minimum recruitment, only required of them para ma-employ is magaling mag-English at magaling magtype. So basically, 'yun lang then they will undergo 5-6 days training kung saan tinuturuan sila ng communication skills... The stories they have… they are not allowed to go out of their dormitories, they are not allowed to talk, even to smoke for 10 minutes and they're working 18 hours a day. Ang promise nila is 8,000 won na pagkinonvert mo dito is 60 to 70 pesos. You start with 100 points but you'll end up [na] walang nakakakuha ng 100 points dahil ang dami nilang violation," ayon kay Sabino.

Trabaho nila ang maghanap ng prospect “customer” online para ma-scam. Karamihan mistula umanong nililigawan at kinukuha ang loob upang maisakatuparan ang pag-scam sa mga biktima.

“Ibe-befriend nila virtually 'yung mga tao aged 55 and above, kapag nakuha na nila yung loob, nagkakaroon ng intimate conversation, kapag nahulog na, promises of like a future together, kapag ganon na, mag-aask na sila ng investment kunwari gusto nila ng bahay or kotse or investment together... Kapag malaking malaki na or hindi na willing to invest, ginoghost na nila," dagdag ni Sabino.

Isasailalim sa forensic examination ang mga nakumpiskang computer units upang malaman ang lawak ng naging operasyon.