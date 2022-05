Pinoy boxing champ sa Norway, may apela kay Pacquiao

OSLO - Nitong Enero lang nang masungkit ni Bernard Angelo “La Maquina” Torres ang Intercontinental Boxing Organization (IBO) Ibero-American Super Featherweight boxing belt matapos talunin ang Argentinian boxer na si Mauro Perouene sa Madrid, Spain.

Undefeated at may 16-wins, 7 by knockout ang tubong Tagbilaran City at ngayo’y residente ng Gran, Norway.

Nagsimula ang hilig niya sa boxing sa edad na 8, dahil ito sa kanyang idol na si Manny Pacquiao.

“Nagpapasalamat ako na malaking bahagi si Manny Pacquiao sa karera ko. Sana kung mapanood ninyo ito, mabigyan (sana) ng pagkakataon na ma-meet ko kayo,” sabi ni Bernard Angelo “La Maquina” Torres.

Kababata niya rin ang Filipino boxer at World Boxing Council (WBC) Featherweight champion na si Mark Magsayo.

Nagkahiwalay ang kanilang landas ng manirahan sa Norway ang pamilya ni Torres.

“Noong 11 years-old ako, nagpunta ang mama ko dito para magtrabaho,” kwento ni Torres.

Ayon sa kanyang coach na si Kjell Sørum, si Torres ay isang napakabait, mapagkumbaba at higit sa lahat ay napakalakas na boksingero.

“First of all, he is a very good guy. He is strong, he is happy. Look up for this guy, he is going to be the new champion. He always trains and he is disciplined,” sabi ni Sørum, boxing coach ni Torres.

Si Torres ay nakatakdang lumaban sa Hulyo para masungkit ang isa na namang international belt sa California, USA.

“Ang susunod kong laban ay July 1, iniimbitahan ko kayo. Sana suportahan ninyo ako,” imbitasyon ni Torres.

Hindi man popular ang boxing sa Norway, umaasa si Torres na mga Pilipino ang magpapalakas ng sport na ito sa bansa.

