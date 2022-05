Overseas Voting sa Europe: Problema sa missing ballots nasolusyunan na

LONDON - Walang hinto ang ballot feeding sa Vote Counting Machines (VCMs) sa London kahit holiday noong mga nakaraang araw.

Todo-bantay rin ang poll watchers kahit pa inaabot ng magdamagan kung marami ang dumarating na postal ballots sa embahada.

“May scheduling kami kung sino ang available, sasabihin lang namin doon. Mino-monitor namin na dapat last Friday, the same pa rin ang number sa lock na naiwan to make sure na ‘di mapalitan, nabuksan,” sabi ni Helen Rios, poll watcher ng Liberal Party.

Nasolusyunan na rin ang problema ng ilang Pilipino kaugnay ng hindi mahanap o missing ballots dahil pinalitan na raw ito ng Philippine Embassy.

“My ballot never arrived. I emailed them twice. First time, they said to wait. The second time, they said here’s an affidavit you have to fill up and you come to the embassy to pick up the second ballot,” sabi ni Katrina Gosiengfiao, botante.

“Yung unang balota pinadala sa old address ko. Now they advised me to collect a new one,” sabi ni Ellen Inocencio, botante.

Sa mga hindi pa natatanggap ang kanilang voting packets, maari nang pumunta sa embahada. Hindi na kailangan ng appointment. Magdala lang ng passport at dapat pumirma sa affidavit na ibabalik ang unang nai-release na balota kung darating ito by post.

Para sa mga nais maghulog ng kanilang balota, may mailing box sa Philippine Embassy na dedicated para sa postal ballots kung saan, kahit anong oras, pwedeng ihulog ang nakumpletong balota.

Dahil ilang araw na lang ang natitira bago matapos ang overseas voting, posibleng hindi umabot sa 12 noon (UK time), May 9 cut-off ang mga balota kung idadaan pa sa koreo.

Kaya ang ilang botante, paisa-isa na ang pagdala ng balota sa embahada.

“Responsibilidad nating lahat na Pilipino na piliin ang tamang lider na magtataguyod ng bansa natin for the next 6 years, especially magiging tatay na ako, this vote is for my child.” sabi ni Jay Tseng, botante.

BARCELONA

Tuloy pa rin ang ballot feeding sa Barcelona. Bago magsimula, nagpalit ng ballot bin dahil naka-isanlibo na ang laman ng unang bin.

Hinahanda na rin ng konsulado ang audit log report, kung saan nakatala ang lahat ng feeding na nabasa ng voter counting machine (VCM) nitong nakaraang Linggo. Personal at postal voting o mixed voting sa Barcelona.

“Bumoboto ako tuwing may eleksyon kasi obligasyon at saka karapatan kong bumoto kasi mahal ko ang bayan ko,” sabi ni Rachelle Morante, residente sa Barcelona.

“Last year kasi nawala ang pangalan ko tapos sabi hindi ako nakaregister. So ngayon, nagulat ako, biglang lumabas ulit ang pangalan ko. So thank God,” sabi ni Rachelle Morante, residente sa Barcelona.

Si Princess sinadya na ang balota sa konsulado pero nasa sa listahan siya ng postal voting kaya kailangan niya pang maghintay.

“Concern lang din naman po ako dahil ilang araw na lang matatapos na yung due date para makaboto kami rito sa Barcelona,” sabi ni Princess Diego-Saulo, residente ng Barcelona.

Ngayong papalapit na ang halalan sa Pilipinas, mensahe nila sa mga pamilyang nakatakdang bomoto: “Pinapaalala ko sa aking mga kamag-anak kung boboto tayo ay gawing malinis ang ating pagboto,” sabi ni Cora Panopio, residente ng Barcelona.

“Since maliit pa kami alam na namin kung sino talaga yung dapat na umupo,” sabi ni Rachelle Morante, residente ng Barcelona.

BELGIUM

Nilinaw ni Ambassador Jose de Vega na lahat ng registered poll watchers ay maaring magbantay sa mismong araw ng bilangan ng balota sa embahada.

"Tinitiyak ko na allowed ang poll watchers na nakaregister. Nasa amin ang mga pangalan nila,” sabi ni Ambassador Jose de Vega. Ipinaalala rin ng embahada ang mga bawal gawin sa araw ng botohan.

“Huwag kayo kumuha ng photo ng official ballots. Huwag nyo i-tamper, huwag sirain ang balota, huwag nyo isulat yung pangalan nyo sa balota except dun sa may susulatan,” dagdag ni Ambassador de Vega.

Tiyakin ring maayos ang pag-shade sa loob ng bilog ng balota para ‘di masayang ang boto.

(Kasama ang ulat ni Sandra Sotelo-Aboy sa Spain at Raquel Crisostomo sa Belgium)

