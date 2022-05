Mayor Joy nagulat sa endorsement ng INC sa kaniya

MAYNILA – Kumpletong humarap sa mga taga-ikatlong distrito ng Quezon City ang tumatakbong mayor na si Joy Belmonte at ang kanyang team, kasama si re-electionist Vice-Mayor Gian Sotto at ang kanilang kandidato sa kongreso na si Franz Pumaren.

Present din ang anim na tumatakbong konsehal ng Team First Priority. Isa-isang nagsalita sina Don de Leon, Wency Lagumbay, Robert Pacheco, Kate Coseteng, Chuckie Antonio, George Banal.

Karamihan sa kanila ay mga re-electionist kaya kanya-kanya silang nagbida ng kanilang mga nagawa na sa third district. Pangako nila, itutuloy at dadagdagan pa ang kanilang mga nasimulan ng mga programa.

Ang tumatakbong kongresista na si Pumaren ay naghahangad na makabalik sa Kongreso. Sinabi niyang tinitiyak nilang ang kanilang team ay magsisilbing tunay na boses sa distrito.

"Kami magiging successful ang ating City kung iboboto ang ating mga konsehal, mayor at vice mayor," aniya.

Sa pagsasalita naman ni Sotto, sinabi niyang tunay na may puso ang pagsisilbi nila sa mga taga-QC.

"Wala pong ibang pinaglalaban kundi ang para sa kapwa," aniya.

Ipinagmalaki ni Sotto ang mga nagawa nila sa pagtugon sa COVID-19 pandemic at sinabing malinis at tapat na serbisyo sa kapwa ang kanilang ginagawa at gagawin pa.

Nang magsalita naman si Belmonte, sinabi niyang ang inaatupag nila ay ang pagsisilbi sa mga taga-QC. Ipinagmalaki rin niya na noong naupo siya bilang mayor noong 2019 ang pondo ng QC ay P21.5 bilyon pero ngayong 2022 ay P30.5 bilyon na ang pondo ng lungsod.

Aniya ang pondong ito ay ibinabalik sa taumbayan sa pamamagitan ng maayos, malinis, at tapat na pangangasiwa rito.

"Hindi nagdagdag ng kahirapan sa mamamayan. Ang ginawa lang ay naglinis sa sariling bakuran. Dahil ang P30.5 bilyon na ’yan ay ibabalik namin sa programa para sa inyo. Tunay na makatutulong sa inyo na maiangat ang antas ng inyong kabuhayan," aniya.

Samantala hindi inasahan ni Belmonte na i-eendorso siya ng Iglesia Ni Cristo. Sabi niya dalawang linggo na ang lumipas nang dumalaw sila ng kanyang amang si dating mayor Sonny Belmonte sa INC at pakiramdam daw niya ay ibang kandidato ang i-eendorso ng simbahan kaya inihanda na umano nya ang sarili. Kaya laking pasalamat nya nang sya ang napiling i-endorso ng INC.

"Ako ay nagpapasalamat talaga sa kapatiran dahil naniniwala sila sa karamihan sa aking kakampi. And I believe na meron din kasing psychological effect bukod sa physical effect. Siguradong parang panalo ka na ’pag pinili ka. Lalo na dito sa QC, ang sentro ng INC ay nandito parang almost sure na kung pinili ka, ikaw na," aniya.

Bagama't hindi lahat ng kanyang teammates ay napili ng INC na i-endorso, hinimok sila ni Belmonte na ituloy lang ang laban at manalig sa mga botante.

Sa natitirang dalawang araw ng kampanya, sinabi ni Belmonte na paiigtingin pa nila ang panunuyo sa mga taga-QC na ituloy pa ang tiwala sa kanila.