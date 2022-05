Ika-76 taon ng PH-UK bilateral relations, ipinagdiwang ng Filcom sa London

LONDON - Sa grandiyoso at makasaysayang House of Lords sa Palace of Westminster sa London, nagtipon-tipon ang ilang lider at miyembro ng Filipino community sa UK.

Ito’y para simulan ang selebrasyon ng ika-76 taon ng Philippine-United Kingdom bilateral relations na ipinagdiriwang tuwing Oktubre.

Sa pangunguna ng Filipino Unite, isang non-profit organization na itinatag sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, kaisa ang ilang Filipino companies, pinarangalan ang ilang British nationals na nagtaguyod sa kapakanan ng mga Pinoy sa United Kingdom at sa Pilipinas.

Kinilala ang ilang kinatawan mula sa iba’t ibang sektor, kabilang ang pamahalaan, negosyo, media at maging sa fashion industry.

“I am looking forward to working with the Filipino community and forging more business contact between our two countries,” sabi ni Yvonne Harrop, Director ng London Press Club.

“As an organization, the Universal Peace Federation is a very active branch in the Philippines. They have been very active in Mindanao. They were upskilling young people in Mindanao in order to allow them to work and find jobs, teaching them welding and a number of other practical skills,” sabi ni Robin Marsh, Secretary-General ng Universal Peace Federation.

Para sa Filipino community leaders, simpleng paraan nila ito para ipaabot ang taos-pusong pasasalamat sa bansang nagbigay ng trabaho at kabuhayan sa maraming Pinoy.

Anila, lagi ring nakaagapay hindi lang ang gobyerno ng UK, kundi pati ang mga pribadong kumpanya at indibidwal nitong panahon ng pandemya at tuwing may kalamidad o anumang sakuna.

“The Filipino community, our one way of expressing our gratitude to the UK government because in the past year, the government of the United Kingdom has been there, helping the Filipino community, helping the Philippines in rough times, in any way, in one way or another, they’ve always been there for us,” sabi ni John Belmonte, Founder ng Filipino Unite.

Sa kabilang banda, lubos din ang pasasalamat ng British community sa kontribusyon ng humigit kumulang dalawang daang libong Filipino at Filipino-British nationals na nagtatrabaho at naninirahan sa UK.

“I find it very easy to say nice things about Filipinos. The Philippines has a very enormous contribution to this country particularly in the health service,” saad ni Sir David Roche, First Baronet.

Nagsagawa rin ng toast to the Queen para sa selebrasyon ng Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth II ngayong taon.

Plano naman ng Filipino community leaders na gawing taon-taon ang okasyon bilang pagtanaw ng utang na loob sa bansang hindi lang kabalikat ng gobyerno ng Pilipinas, kundi nagbukas ng mga oportunidad para sa kanila at kanilang pamilya.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.